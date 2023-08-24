https://ria.ru/20230824/otnosheniya-1892101130.html

Минфин ЮАР заявил о росте экономического сотрудничества с Россией

Минфин ЮАР заявил о росте экономического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.08.2023

Минфин ЮАР заявил о росте экономического сотрудничества с Россией

Экономические отношения России и Южноафриканской Республики (ЮАР) продолжают укрепляться, несмотря на трудности с логистикой на фоне конфликта на Украине,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:20

2023-08-24T22:20

2023-08-24T22:25

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Экономические отношения России и Южноафриканской Республики (ЮАР) продолжают укрепляться, несмотря на трудности с логистикой на фоне конфликта на Украине, рассказал РИА Новости министр финансов ЮАР Инок Годонгвана."Экономические отношения с Россией растут, в этом нет никаких сомнений. Например, сейчас есть компании из России, которые хотят помочь нам в области энергетики, что весьма позитивно. Наши экономические отношения прочны", - сказал Годонгвана в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге. По словам министра, ЮАР и Россия также работают над устранением проблем двухсторонней торговли, вызванных срывом логистических цепочек в результате конфликта на Украине и санкционного давления. "Одним из вопросов, который сильно пострадал в результате конфликта, является нарушение материально-технического обеспечения, например, мы поставляем России цитрусовые, и это серьезно сказывается на ней, и мы надеемся найти пути продолжения этих отношений", - добавил Годонгвана. Собеседник агентства высоко оценил прошедший в Йоханнесбурге саммит блока "БРИКС", отметив, что индикатором его успеха стало внимание со стороны мировой общественности. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230824/afrika-1891950927.html

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юар

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цены на нефть, россия, сергей лавров, брикс, юар, йоханнесбург, владимир путин