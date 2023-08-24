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Польша еще сильнее опасается "Вагнера" после возможной гибели Пригожина
Польша еще сильнее опасается "Вагнера" после возможной гибели Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Польша еще сильнее опасается "Вагнера" после возможной гибели Пригожина
Польша еще сильнее опасается группы "Вагнер" после возможной гибели Евгения Пригожина, следует из заявления премьер-министра республики Матеуша Моравецкого. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:09
2023-08-24T15:09
2023-08-24T15:16
в мире
россия
евгений пригожин
польша
белоруссия
матеуш моравецкий
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Польша еще сильнее опасается группы "Вагнер" после возможной гибели Евгения Пригожина, следует из заявления премьер-министра республики Матеуша Моравецкого. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнер". "Что касается смерти в авиакатастрофе господина Пригожина, то я не буду заявлять, случайно это или нет. Думаю, что все поляки в состоянии ответить себе на этот вопрос сами", - заявил Моравецкий журналистам, предложив каждому "ответить себе на вопрос, представляет ли большую или меньшую угрозу группа "Вагнер", которая находится в Белоруссии". "Для меня это риторический вопрос", - сказал польский премьер и добавил, что группа "Вагнера" "еще сильнее чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией". По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
2023-08-24T15:09
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в мире, россия, евгений пригожин, польша, белоруссия, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, право и справедливость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
В мире, Россия, Евгений Пригожин, Польша, Белоруссия, Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Польша еще сильнее опасается "Вагнера" после возможной гибели Пригожина
Польша еще сильнее опасается группы "Вагнер" после возможной гибели Пригожина