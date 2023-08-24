https://ria.ru/20230824/opaseniya-1892005281.html

Польша еще сильнее опасается "Вагнера" после возможной гибели Пригожина

Польша еще сильнее опасается "Вагнера" после возможной гибели Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023

Польша еще сильнее опасается "Вагнера" после возможной гибели Пригожина

Польша еще сильнее опасается группы "Вагнер" после возможной гибели Евгения Пригожина, следует из заявления премьер-министра республики Матеуша Моравецкого. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:09

2023-08-24T15:09

2023-08-24T15:16

в мире

россия

евгений пригожин

польша

белоруссия

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

право и справедливость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880310818_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_8e4247e6f1a4a8654efd5b283fe54114.jpg

ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Польша еще сильнее опасается группы "Вагнер" после возможной гибели Евгения Пригожина, следует из заявления премьер-министра республики Матеуша Моравецкого. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнер". "Что касается смерти в авиакатастрофе господина Пригожина, то я не буду заявлять, случайно это или нет. Думаю, что все поляки в состоянии ответить себе на этот вопрос сами", - заявил Моравецкий журналистам, предложив каждому "ответить себе на вопрос, представляет ли большую или меньшую угрозу группа "Вагнер", которая находится в Белоруссии". "Для меня это риторический вопрос", - сказал польский премьер и добавил, что группа "Вагнера" "еще сильнее чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией". По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230824/samolet-1892000233.html

россия

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости. 2023-08-24T15:09 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, евгений пригожин, польша, белоруссия, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, право и справедливость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области