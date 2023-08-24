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ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом

ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом - РИА Новости, 24.08.2023

ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом

Под Красным Лиманом был поражен штаб украинских войск, погибли три офицера, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:34

2023-08-24T08:34

2023-08-24T08:34

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

красный лиман

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Под Красным Лиманом был поражен штаб украинских войск, погибли три офицера, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе планомерной работы по уничтожению пунктов управления украинскими войсками, при огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины. По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Накануне Минобороны в своей сводке за сутки сообщало, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, потери противника составили до 60 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230824/kontrnastuplenie-1891874720.html

луганская народная республика

красный лиман

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Влада Копылова

андрей марочко, луганская народная республика, красный лиман, вооруженные силы рф