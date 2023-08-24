Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ofitsery-1891889784.html
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом - РИА Новости, 24.08.2023
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом
Под Красным Лиманом был поражен штаб украинских войск, погибли три офицера, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:34
2023-08-24T08:34
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
красный лиман
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1be0f4c9824f4d52bee778e764858fc.jpg
ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Под Красным Лиманом был поражен штаб украинских войск, погибли три офицера, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе планомерной работы по уничтожению пунктов управления украинскими войсками, при огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины. По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Накануне Минобороны в своей сводке за сутки сообщало, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, потери противника составили до 60 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230824/kontrnastuplenie-1891874720.html
луганская народная республика
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1e9f8e48fab85b19f16571a58e645d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, луганская народная республика, красный лиман, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Красный Лиман, Вооруженные силы РФ
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом

Марочко: ВС России поразили штаб ВСУ под Красным Лиманом, погибли три офицера

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Под Красным Лиманом был поражен штаб украинских войск, погибли три офицера, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе планомерной работы по уничтожению пунктов управления украинскими войсками, при огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины. По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Накануне Минобороны в своей сводке за сутки сообщало, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, потери противника составили до 60 украинских военнослужащих.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Китайский военный эксперт объяснил, почему контрнаступление ВСУ провалилось
03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаКрасный ЛиманВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала