https://ria.ru/20230824/ofitsery-1891889784.html
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом - РИА Новости, 24.08.2023
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом
Под Красным Лиманом был поражен штаб украинских войск, погибли три офицера, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:34
2023-08-24T08:34
2023-08-24T08:34
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
красный лиман
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1be0f4c9824f4d52bee778e764858fc.jpg
ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Под Красным Лиманом был поражен штаб украинских войск, погибли три офицера, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе планомерной работы по уничтожению пунктов управления украинскими войсками, при огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины. По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Накануне Минобороны в своей сводке за сутки сообщало, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, потери противника составили до 60 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230824/kontrnastuplenie-1891874720.html
луганская народная республика
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1e9f8e48fab85b19f16571a58e645d93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, луганская народная республика, красный лиман, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Красный Лиман, Вооруженные силы РФ
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом
Марочко: ВС России поразили штаб ВСУ под Красным Лиманом, погибли три офицера