https://ria.ru/20230824/obyski-1891895124.html

В Москве и Петербурге проходят обыски у неонацистов из "Белой масти"

В Москве и Петербурге проходят обыски у неонацистов из "Белой масти" - РИА Новости, 24.08.2023

В Москве и Петербурге проходят обыски у неонацистов из "Белой масти"

Силовики в Москве и Санкт-Петербурге проводят обыски у членов нацистской группировки "Белая масть", которая имеет связь с "Русским добровольческим корпусом"*,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:12

2023-08-24T09:12

2023-08-24T10:23

происшествия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силовики в Москве и Санкт-Петербурге проводят обыски у членов нацистской группировки "Белая масть", которая имеет связь с "Русским добровольческим корпусом"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки "Белая масть". Движение занимается тем, что привлекает осуждённых за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений", - сказал собеседник агентства.Участники группировки исповедуют культ третьего рейха, используют символику СС и НСДАП, а себя называют русскими националистами. Часто они привлекают в движение молодежь."Структура имеет связи с воюющим на стороне Украины "Русским добровольческим корпусом"*, неоязыческим ультраправым объединением "Wotan Jugend", основателями "Азова"*", - добавил источник.В состав "Белой масти" входят осужденные и освободившиеся представители большинства известных ультраправых движений и объединений: "Боевая организация русских националистов", "Формат-18"*, "Боевая террористическая организация"*, "Реструкт", "NS/WP"*.Лидер организации Артем Цепп в 2014 году был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230818/forum-1890913658.html

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москва

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, санкт-петербург