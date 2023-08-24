https://ria.ru/20230824/obyski-1891895124.html
В Москве и Петербурге проходят обыски у неонацистов из "Белой масти"
В Москве и Петербурге проходят обыски у неонацистов из "Белой масти" - РИА Новости, 24.08.2023
В Москве и Петербурге проходят обыски у неонацистов из "Белой масти"
Силовики в Москве и Санкт-Петербурге проводят обыски у членов нацистской группировки "Белая масть", которая имеет связь с "Русским добровольческим корпусом"*,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:12
2023-08-24T09:12
2023-08-24T10:23
происшествия
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санкт-петербург
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силовики в Москве и Санкт-Петербурге проводят обыски у членов нацистской группировки "Белая масть", которая имеет связь с "Русским добровольческим корпусом"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки "Белая масть". Движение занимается тем, что привлекает осуждённых за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений", - сказал собеседник агентства.Участники группировки исповедуют культ третьего рейха, используют символику СС и НСДАП, а себя называют русскими националистами. Часто они привлекают в движение молодежь."Структура имеет связи с воюющим на стороне Украины "Русским добровольческим корпусом"*, неоязыческим ультраправым объединением "Wotan Jugend", основателями "Азова"*", - добавил источник.В состав "Белой масти" входят осужденные и освободившиеся представители большинства известных ультраправых движений и объединений: "Боевая организация русских националистов", "Формат-18"*, "Боевая террористическая организация"*, "Реструкт", "NS/WP"*.Лидер организации Артем Цепп в 2014 году был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.* Запрещенные в России террористические организации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, санкт-петербург
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург
В Москве и Петербурге проходят обыски у неонацистов из "Белой масти"
В Москве и Петербурге проходят обыски у членов группировки "Белая масть"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силовики в Москве и Санкт-Петербурге проводят обыски у членов нацистской группировки "Белая масть", которая имеет связь с "Русским добровольческим корпусом"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки "Белая масть". Движение занимается тем, что привлекает осуждённых за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений", - сказал собеседник агентства.
Участники группировки исповедуют культ третьего рейха, используют символику СС и НСДАП, а себя называют русскими националистами. Часто они привлекают в движение молодежь.
"Структура имеет связи с воюющим на стороне Украины
"Русским добровольческим корпусом"*, неоязыческим ультраправым объединением "Wotan Jugend", основателями "Азова"*", - добавил источник.
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В состав "Белой масти" входят осужденные и освободившиеся представители большинства известных ультраправых движений и объединений: "Боевая организация русских националистов", "Формат-18"*, "Боевая террористическая организация"*, "Реструкт", "NS/WP"*.
Лидер организации Артем Цепп в 2014 году был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.
* Запрещенные в России террористические организации.
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