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Кравцов оценил систему образования Самарской области
Кравцов оценил систему образования Самарской области - РИА Новости, 24.08.2023
Кравцов оценил систему образования Самарской области
Система образования Самарской области на высоком уровне, в регионе строятся школы, все задачи, которые ставит президент, выполняются, сказал министр просвещения РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:35
2023-08-24T11:35
2023-08-24T12:44
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
россия
самарская область
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САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Система образования Самарской области на высоком уровне, в регионе строятся школы, все задачи, которые ставит президент, выполняются, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава министерства просвещения РФ посетил Самарскую область, где провел рабочую встречу с губернатором Дмитрием Азаровым. В рамках встречи они посетили центр военно-патриотического воспитания "Авангард". "Система образование в Самарской области на высоком уровне, строятся школы, все задачи, которые ставит президент выполняются в срок и без сбоев… Строительство новых школ и детских садов даёт возможность районам города и области развиваться", - сказал Кравцов в приветственном слове к участникам торжественной встречи в центре "Авангард". После торжественной части Кравцов пообщался с подростками, отдыхающими в патриотической смене центра военно-патриотического воспитания "Авангард", осмотрел новый корпус и поздравил их с наступающим новым учебным годом, пожелал хороших оценок и стремиться идти только вперед. В свою очередь, губернатор поблагодарил главу министерства просвещения РФ за поддержку проектов. "В регионе построены девять школ, три - в этом году и две запланированы на следующий год. Реализация таких проектов невозможна без эффективного взаимодействия федеральных и региональных властей", - отметил Азаров.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, россия, самарская область
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор, Россия, Самарская область
САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Система образования Самарской области на высоком уровне, в регионе строятся школы, все задачи, которые ставит президент, выполняются, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава министерства просвещения РФ посетил Самарскую область, где провел рабочую встречу с губернатором Дмитрием Азаровым. В рамках встречи они посетили центр военно-патриотического воспитания "Авангард".
"Система образование в Самарской области на высоком уровне, строятся школы, все задачи, которые ставит президент выполняются в срок и без сбоев… Строительство новых школ и детских садов даёт возможность районам города и области развиваться", - сказал Кравцов в приветственном слове к участникам торжественной встречи в центре "Авангард".
После торжественной части Кравцов пообщался с подростками, отдыхающими в патриотической смене центра военно-патриотического воспитания "Авангард", осмотрел новый корпус и поздравил их с наступающим новым учебным годом, пожелал хороших оценок и стремиться идти только вперед.
В свою очередь, губернатор поблагодарил главу министерства просвещения РФ за поддержку проектов.
"В регионе построены девять школ, три - в этом году и две запланированы на следующий год. Реализация таких проектов невозможна без эффективного взаимодействия федеральных и региональных властей", - отметил Азаров.