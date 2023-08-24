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Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере - РИА Новости, 24.08.2023
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12:59 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/niger-1891954908.html
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере, говорится в декларации по итогам саммита организации. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:59
2023-08-24T12:59
в мире
нигер
мохамед базум
брикс
юар
сахель
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере, говорится в декларации по итогам саммита организации. "Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в регионе Сахель, в особенности в Нигере", - говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230822/niger-1891535850.html
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нигер
юар
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Дарья Буймова
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в мире, нигер, мохамед базум, брикс, юар, сахель
В мире, Нигер, Мохамед Базум, БРИКС, ЮАР, Сахель
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере

Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в регионе Сахель и в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере, говорится в декларации по итогам саммита организации.
"Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в регионе Сахель, в особенности в Нигере", - говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР.
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22 августа, 15:48
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
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В миреНигерМохамед БазумБРИКСЮАРСахель
 
 
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