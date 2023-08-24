https://ria.ru/20230824/niger-1891954908.html

Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере

Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере, говорится в декларации по итогам саммита организации. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:59

2023-08-24T12:59

2023-08-24T12:59

в мире

нигер

мохамед базум

брикс

юар

сахель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_0:299:2048:1451_1920x0_80_0_0_e7690ef34ed59d9c0eb1106bbd723432.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере, говорится в декларации по итогам саммита организации. "Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в регионе Сахель, в особенности в Нигере", - говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230822/niger-1891535850.html

https://ria.ru/20230820/niger-1891158019.html

нигер

юар

сахель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, мохамед базум, брикс, юар, сахель