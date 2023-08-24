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Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах - РИА Новости, 24.08.2023
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12:14 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/neonatsizm-1891942246.html
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах - РИА Новости, 24.08.2023
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах
Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:14
2023-08-24T12:14
брикс
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. "Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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брикс, россия, владимир путин
БРИКС, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах

Путин: некоторые политики не стесняются оправдывать неонацизм

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму.
"Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В БРИКС официально пригласили шесть новых стран
10:44
 
БРИКСРоссияВладимир Путин
 
 
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