https://ria.ru/20230824/neonatsizm-1891942246.html

Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах

Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах - РИА Новости, 24.08.2023

Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах

Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:14

2023-08-24T12:14

2023-08-24T12:14

брикс

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. "Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/briks-1891914877.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, россия, владимир путин