https://ria.ru/20230824/neonatsizm-1891942246.html
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах - РИА Новости, 24.08.2023
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах
Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:14
2023-08-24T12:14
2023-08-24T12:14
брикс
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. "Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/briks-1891914877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, россия, владимир путин
БРИКС, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах
Путин: некоторые политики не стесняются оправдывать неонацизм