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Ученые выяснили, как на пшеницу влияют тепловые электростанции
Ученые выяснили, как на пшеницу влияют тепловые электростанции - РИА Новости, 24.08.2023
Ученые выяснили, как на пшеницу влияют тепловые электростанции
Влияние загрязняющих выбросов теплоэлектростанций на урожайность и другие показатели роста пшеницы исследовали ученые ЮФУ совместно с коллегами из Индии... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:00
2023-08-24T09:00
2023-08-24T10:38
наука
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университетская наука
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Влияние загрязняющих выбросов теплоэлектростанций на урожайность и другие показатели роста пшеницы исследовали ученые ЮФУ совместно с коллегами из Индии. Результаты опубликованы в журнале Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology.Загрязняющие выбросы тепловых электростанций (ТЭС) – актуальная проблема экологии, сообщили ученые. Токсичные элементы, способные накапливаться в почве, воде и продуктах питания, оказывают серьезный негативный эффект на здоровье человека и сельскохозяйственных культур.Выбросы ТЭС, кроме углекислого газа и воды, содержат разнообразные пылевые частицы, оксиды серы, азота и различных металлов, фтористые соединения и ряд газообразных продуктов, объяснили специалисты.Систематических исследований, посвященных "миграциям" таких выбросов в окружающей среде и их накоплению в растениях, по словам ученых, сегодня крайне мало. Одним из стратегических проектов программы развития ЮФУ "Приоритет-2030" является "Управление почвенными ресурсами и агроклиматология", над которым активно работают ученые Академии биологии и биотехнологий Д.И. Ивановского ЮФУ, разрабатывая в том числе новые методы оценки влияния загрязняющих факторов на урожайность сельскохозяйственных культур.Команда исследователей Южного федерального университета (ЮФУ) и Университета Амити (Индия) проанализировала влияние твердых взвесей, выбрасываемых ТЭС, на урожай пшеницы, выращиваемой в радиусе 10 километров от электростанции.“В течение вегетационного периода пшеницы мы наблюдали за динамикой роста посевов, заражаемостью вредителями и болезнями, а также за процессами отложения взвесей. На протяжении двух лет мы также отслеживали изменения урожайности и дополнительные биохимические показатели пшеницы”, – рассказала заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.Результаты исследования показали, что загрязняющие вещества от ТЭС распространяются в радиусе 10 километров, накапливаясь в тканях растений."На экспериментальном участке мы зафиксировали высокий уровень озона и взвешенных частиц. Эти факторы повлияли на содержание хлорофилла и относительное содержание воды в растениях, но также и на повышение у пшеницы индекса устойчивости к загрязнению воздуха. Другими словами, растения показали некоторую способность "привыкать" к выбросам", – отметила Минкина.Ученые обнаружили, что у пшеницы заметно снизилось содержание хлорофилла, что говорит о потере продуктивности, то есть снижении итоговой биомассы."Мы также получили сравнительные результаты об уровне толерантности различных сортов пшеницы к загрязнениям этого типа. Степень их воздействия зависит от того, насколько растение чувствительно к частицам пыли, влияющим на ряд биохимических параметров", – сообщил ведущий научный сотрудник ЮФУ Вишну Раджпут.Результаты внедрены в научные исследования лаборатории "Здоровье почвы" Южного федерального университета, сообщили ученые. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследования влияния выбросов ТЭС на различные сельскохозяйственные культуры.Исследование выполнено при поддержке Индийского сельскохозяйственного научно-исследовательского института Нью-Дели, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение № 075-15-2022-1122 в рамках реализации федеральной программы "Приоритет-2030".
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наука, университетская наука, индия, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, россия, ростов-на-дону, пшеница
Наука, Наука, Университетская наука, Индия, Южный федеральный университет, Навигатор абитуриента, Россия, Ростов-на-Дону, Пшеница
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Влияние загрязняющих выбросов теплоэлектростанций на урожайность и другие показатели роста пшеницы исследовали ученые ЮФУ
совместно с коллегами из Индии. Результаты опубликованы
в журнале Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology.
Загрязняющие выбросы тепловых электростанций (ТЭС) – актуальная проблема экологии, сообщили ученые. Токсичные элементы, способные накапливаться в почве, воде и продуктах питания, оказывают серьезный негативный эффект на здоровье человека и сельскохозяйственных культур.
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Выбросы ТЭС, кроме углекислого газа и воды, содержат разнообразные пылевые частицы, оксиды серы, азота и различных металлов, фтористые соединения и ряд газообразных продуктов, объяснили специалисты.
Систематических исследований, посвященных "миграциям" таких выбросов в окружающей среде и их накоплению в растениях, по словам ученых, сегодня крайне мало. Одним из стратегических проектов программы развития ЮФУ "Приоритет-2030" является "Управление почвенными ресурсами и агроклиматология", над которым активно работают ученые Академии биологии и биотехнологий Д.И. Ивановского ЮФУ, разрабатывая в том числе новые методы оценки влияния загрязняющих факторов на урожайность сельскохозяйственных культур.
Команда исследователей Южного федерального университета (ЮФУ) и Университета Амити (Индия) проанализировала влияние твердых взвесей, выбрасываемых ТЭС, на урожай пшеницы, выращиваемой в радиусе 10 километров от электростанции.
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«
“В течение вегетационного периода пшеницы мы наблюдали за динамикой роста посевов, заражаемостью вредителями и болезнями, а также за процессами отложения взвесей. На протяжении двух лет мы также отслеживали изменения урожайности и дополнительные биохимические показатели пшеницы”, – рассказала заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.
Результаты исследования показали, что загрязняющие вещества от ТЭС распространяются в радиусе 10 километров, накапливаясь в тканях растений.
"На экспериментальном участке мы зафиксировали высокий уровень озона и взвешенных частиц. Эти факторы повлияли на содержание хлорофилла и относительное содержание воды в растениях, но также и на повышение у пшеницы индекса устойчивости к загрязнению воздуха. Другими словами, растения показали некоторую способность "привыкать" к выбросам", – отметила Минкина.
Ученые обнаружили, что у пшеницы заметно снизилось содержание хлорофилла, что говорит о потере продуктивности, то есть снижении итоговой биомассы.
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"Мы также получили сравнительные результаты об уровне толерантности различных сортов пшеницы к загрязнениям этого типа. Степень их воздействия зависит от того, насколько растение чувствительно к частицам пыли, влияющим на ряд биохимических параметров", – сообщил ведущий научный сотрудник ЮФУ Вишну Раджпут.
Результаты внедрены в научные исследования лаборатории "Здоровье почвы" Южного федерального университета, сообщили ученые. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследования влияния выбросов ТЭС на различные сельскохозяйственные культуры.
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Исследование выполнено при поддержке Индийского сельскохозяйственного научно-исследовательского института Нью-Дели, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение № 075-15-2022-1122 в рамках реализации федеральной программы "Приоритет-2030".