https://ria.ru/20230824/nauka-1891774319.html

Ученые выяснили, как на пшеницу влияют тепловые электростанции

Ученые выяснили, как на пшеницу влияют тепловые электростанции - РИА Новости, 24.08.2023

Ученые выяснили, как на пшеницу влияют тепловые электростанции

Влияние загрязняющих выбросов теплоэлектростанций на урожайность и другие показатели роста пшеницы исследовали ученые ЮФУ совместно с коллегами из Индии... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:00

2023-08-24T09:00

2023-08-24T10:38

наука

наука

университетская наука

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Влияние загрязняющих выбросов теплоэлектростанций на урожайность и другие показатели роста пшеницы исследовали ученые ЮФУ совместно с коллегами из Индии. Результаты опубликованы в журнале Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology.Загрязняющие выбросы тепловых электростанций (ТЭС) – актуальная проблема экологии, сообщили ученые. Токсичные элементы, способные накапливаться в почве, воде и продуктах питания, оказывают серьезный негативный эффект на здоровье человека и сельскохозяйственных культур.Выбросы ТЭС, кроме углекислого газа и воды, содержат разнообразные пылевые частицы, оксиды серы, азота и различных металлов, фтористые соединения и ряд газообразных продуктов, объяснили специалисты.Систематических исследований, посвященных "миграциям" таких выбросов в окружающей среде и их накоплению в растениях, по словам ученых, сегодня крайне мало. Одним из стратегических проектов программы развития ЮФУ "Приоритет-2030" является "Управление почвенными ресурсами и агроклиматология", над которым активно работают ученые Академии биологии и биотехнологий Д.И. Ивановского ЮФУ, разрабатывая в том числе новые методы оценки влияния загрязняющих факторов на урожайность сельскохозяйственных культур.Команда исследователей Южного федерального университета (ЮФУ) и Университета Амити (Индия) проанализировала влияние твердых взвесей, выбрасываемых ТЭС, на урожай пшеницы, выращиваемой в радиусе 10 километров от электростанции.“В течение вегетационного периода пшеницы мы наблюдали за динамикой роста посевов, заражаемостью вредителями и болезнями, а также за процессами отложения взвесей. На протяжении двух лет мы также отслеживали изменения урожайности и дополнительные биохимические показатели пшеницы”, – рассказала заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.Результаты исследования показали, что загрязняющие вещества от ТЭС распространяются в радиусе 10 километров, накапливаясь в тканях растений."На экспериментальном участке мы зафиксировали высокий уровень озона и взвешенных частиц. Эти факторы повлияли на содержание хлорофилла и относительное содержание воды в растениях, но также и на повышение у пшеницы индекса устойчивости к загрязнению воздуха. Другими словами, растения показали некоторую способность "привыкать" к выбросам", – отметила Минкина.Ученые обнаружили, что у пшеницы заметно снизилось содержание хлорофилла, что говорит о потере продуктивности, то есть снижении итоговой биомассы."Мы также получили сравнительные результаты об уровне толерантности различных сортов пшеницы к загрязнениям этого типа. Степень их воздействия зависит от того, насколько растение чувствительно к частицам пыли, влияющим на ряд биохимических параметров", – сообщил ведущий научный сотрудник ЮФУ Вишну Раджпут.Результаты внедрены в научные исследования лаборатории "Здоровье почвы" Южного федерального университета, сообщили ученые. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследования влияния выбросов ТЭС на различные сельскохозяйственные культуры.Исследование выполнено при поддержке Индийского сельскохозяйственного научно-исследовательского института Нью-Дели, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение № 075-15-2022-1122 в рамках реализации федеральной программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230810/nauka-1889111374.html

https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html

https://ria.ru/20230703/nauka-1881433406.html

https://ria.ru/20230718/nauka-1884231199.html

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наука, университетская наука, индия, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, россия, ростов-на-дону, пшеница