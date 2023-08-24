Рейтинг@Mail.ru
БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 24.08.2023 (обновлено: 00:18 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/miroporyadok-1891867271.html
БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат
БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат - РИА Новости, 24.08.2023
БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат
Саммит БРИКС демонстрирует растущую тенденцию к новому и справедливому международному порядку, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:11
2023-08-24T00:18
брикс
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
сергей лавров
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_dfde2946e0d2ca521049aea8aace9512.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Саммит БРИКС демонстрирует растущую тенденцию к новому и справедливому международному порядку, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов."Саммит БРИКС демонстрирует растущую тенденцию к новому и справедливому международному порядку. Большое количество кандидатов на вступление в БРИКС свидетельствует о широкой поддержке этой тенденции", - написал Ульянов в социальной сети X (бывшая Twitter).Как отметил постпред РФ в Вене, лучший путь для Запада - признать новые реалии и принять более демократический порядок.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/sammit-1891835262.html
россия
вена
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_75fdd3b673a884da5b9b87736d7b0931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, сергей лавров, китай, в мире
БРИКС, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, Сергей Лавров, Китай, В мире
БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат

Дипломат Ульянов: БРИКС показывает рост тенденции к справедливому миропорядку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Саммит БРИКС демонстрирует растущую тенденцию к новому и справедливому международному порядку, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
«
"Саммит БРИКС демонстрирует растущую тенденцию к новому и справедливому международному порядку. Большое количество кандидатов на вступление в БРИКС свидетельствует о широкой поддержке этой тенденции", - написал Ульянов в социальной сети X (бывшая Twitter).
Как отметил постпред РФ в Вене, лучший путь для Запада - признать новые реалии и принять более демократический порядок.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Первый заместитель Генерального секретаря Африканского национального конгресса Паула Моконьяне и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Лавров назвал саммит БРИКС успехом дипломатии ЮАР
Вчера, 19:32
 
БРИКСРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинСергей ЛавровКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала