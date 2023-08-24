https://ria.ru/20230824/miroporyadok-1891867271.html

БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат

БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат - РИА Новости, 24.08.2023

БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат

Саммит БРИКС демонстрирует растущую тенденцию к новому и справедливому международному порядку, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T00:11

2023-08-24T00:11

2023-08-24T00:18

брикс

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

сергей лавров

китай

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Саммит БРИКС демонстрирует растущую тенденцию к новому и справедливому международному порядку, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов."Саммит БРИКС демонстрирует растущую тенденцию к новому и справедливому международному порядку. Большое количество кандидатов на вступление в БРИКС свидетельствует о широкой поддержке этой тенденции", - написал Ульянов в социальной сети X (бывшая Twitter).Как отметил постпред РФ в Вене, лучший путь для Запада - признать новые реалии и принять более демократический порядок.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230823/sammit-1891835262.html

россия

вена

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брикс, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, сергей лавров, китай, в мире