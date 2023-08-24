https://ria.ru/20230824/mfts-1891940043.html
Бурятия планирует построить здания МФЦ в двух городах ДНР
Бурятия планирует построить здания МФЦ в двух городах ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
Бурятия планирует построить здания МФЦ в двух городах ДНР
Бурятия планирует построить здания многофункциональных центров в городах Комсомольское и Новый Свет в Донецкой Народной Республике, сообщил зампред... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:06
2023-08-24T12:06
2023-08-24T12:06
надежные люди
республика бурятия
донецкая народная республика
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УЛАН-УДЭ, 24 авг – РИА Новости. Бурятия планирует построить здания многофункциональных центров в городах Комсомольское и Новый Свет в Донецкой Народной Республике, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Луковников находится в рабочей поездке в Старобешевском районе ДНР. "Посмотрел, как отремонтировали здание многофункционального центра в Старобешево… Теперь в планах построить такие же центры в городах Комсомольское и Новый Свет", - написал зампред в своем телеграм-канале. По его словам, ремонтные работы в МФЦ были проведены в короткие сроки. Устранены проблемы с водоснабжением и теплоснабжением, также республика закупила необходимую мебель, компьютеры. Луковников также отметил, что заканчивается ремонт корпуса для младших классов школы в поселке Старобешево. По его словам, это один из последних объектов 2023 года. В корпусе восстановлены полы, стены, потолки, заменены окна, входная группа, отремонтирована кровля, тепловой узел, сделано благоустройство. "Сейчас идет сборка мебели, спортивного оборудования, компьютеров. До конца августа все работы завершатся, первоклассники пойдут учиться в новый красивый корпус", - написал Луковников. Также, по словам зампреда, в Старобешево на трех улицах благодаря Бурятии восстановлено дорожное покрытие протяженностью 2,5 километра. В планах на 2024 год ремонт дороги на центральной улице в городе Комсомольское, которая находится в плохом состоянии. "В ближайшее время сделаем дефектовку, сметную документацию и на следующий год включим данный объект в план ремонтных работ", - отметил Луковников. Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами. На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации.
https://ria.ru/20230824/pevtsy-1891939024.html
https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Бурятия планирует построить здания МФЦ в двух городах ДНР
Бурятия планирует построить здания МФЦ в Комсомольском и Новом Свете в ДНР
УЛАН-УДЭ, 24 авг – РИА Новости. Бурятия планирует построить здания многофункциональных центров в городах Комсомольское и Новый Свет в Донецкой Народной Республике, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Луковников находится в рабочей поездке в Старобешевском районе ДНР.
"Посмотрел, как отремонтировали здание многофункционального центра в Старобешево… Теперь в планах построить такие же центры в городах Комсомольское и Новый Свет", - написал зампред в своем телеграм-канале.
По его словам, ремонтные работы в МФЦ были проведены в короткие сроки. Устранены проблемы с водоснабжением и теплоснабжением, также республика закупила необходимую мебель, компьютеры.
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Луковников также отметил, что заканчивается ремонт корпуса для младших классов школы в поселке Старобешево. По его словам, это один из последних объектов 2023 года. В корпусе восстановлены полы, стены, потолки, заменены окна, входная группа, отремонтирована кровля, тепловой узел, сделано благоустройство.
"Сейчас идет сборка мебели, спортивного оборудования, компьютеров. До конца августа все работы завершатся, первоклассники пойдут учиться в новый красивый корпус", - написал Луковников.
Также, по словам зампреда, в Старобешево на трех улицах благодаря Бурятии восстановлено дорожное покрытие протяженностью 2,5 километра. В планах на 2024 год ремонт дороги на центральной улице в городе Комсомольское, которая находится в плохом состоянии.
"В ближайшее время сделаем дефектовку, сметную документацию и на следующий год включим данный объект в план ремонтных работ", - отметил Луковников.
Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края
, Амурская, Магаданская и Сахалинская области
, Камчатка
– помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево
, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез
, Светлодарск
, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации.
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