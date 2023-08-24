Первый "Метеор 120Р" для Нижегородской области спустили на воду в Чкаловске
Метеор. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Церемония спуска на воду судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" состоялась в Чкаловске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Это первый из трех "Метеоров", построенных для Нижегородской области в рамках соглашений, заключенных с Государственной транспортной лизинговой компанией.
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"За последние годы "Валдаи" стали уже привычной частью волжского пейзажа. Этот вид перевозок пользуется огромной популярностью у жителей. "Метеор" даст возможность запустить и развивать межрегиональные маршруты. Суда на подводных крыльях сейчас переживают второе рождение", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он подчеркнул, что развитие этого направления поддержал президент России Владимир Путин, а в понедельник в Чкаловске прошло большое выездное совещание совета Госдумы под председательством спикера ГД Вячеслава Володина, посвященное развитию речных пассажирских перевозок.
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"Метеоры" планируется использовать на межрегиональных маршрутах. Скорость до 75 километров в час с запасом хода более 700 километров при габаритах 35,8 метра в длину и 9,3 метра в ширину позволяют "Метеорам" работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах, которые по высоте волны бывают непреодолимы для небольшого судна "Валдай 45Р".
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"Спуск "Метеора" много значит для Нижегородской области. Это возрождение скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Сегодняшние "Метеоры" - суда нового поколения и по уровню комфорта, и по энерговооруженности, и по ходовым качествам", - подчеркнул генеральный директор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева Сергей Итальянцев.
Новый "Метеор" получил имя нижегородского кораблестроителя Ростислава Алексеева, а "крестной матерью" судна стала его дочь Татьяна. После спуска на воду судну предстоит пройти испытания и процедуру оформления необходимых документов. После этого оно будет осуществлять речные рейсы.
По информации компании "Водолет", вверх по Волге планируются маршруты до Костромы и Ярославля, вниз – до Казани и Ульяновска.
В прошлом году на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева было построено два "Метеора", в этом году – четыре. Подчеркивается, что при условии стабильного заказа предприятие может производить до шести "Метеоров" в год.