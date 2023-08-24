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Первый "Метеор 120Р" для Нижегородской области спустили на воду в Чкаловске - РИА Новости, 24.08.2023
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Нижегородская область
 
21:13 24.08.2023 (обновлено: 21:14 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/meteor-1892094400.html
Первый "Метеор 120Р" для Нижегородской области спустили на воду в Чкаловске
Первый "Метеор 120Р" для Нижегородской области спустили на воду в Чкаловске - РИА Новости, 24.08.2023
Первый "Метеор 120Р" для Нижегородской области спустили на воду в Чкаловске
Церемония спуска на воду судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" состоялась в Чкаловске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:13
2023-08-24T21:14
нижегородская область
общество
нижегородская область
чкаловск
россия
вячеслав володин
владимир путин
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Церемония спуска на воду судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" состоялась в Чкаловске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Это первый из трех "Метеоров", построенных для Нижегородской области в рамках соглашений, заключенных с Государственной транспортной лизинговой компанией. "За последние годы "Валдаи" стали уже привычной частью волжского пейзажа. Этот вид перевозок пользуется огромной популярностью у жителей. "Метеор" даст возможность запустить и развивать межрегиональные маршруты. Суда на подводных крыльях сейчас переживают второе рождение", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он подчеркнул, что развитие этого направления поддержал президент России Владимир Путин, а в понедельник в Чкаловске прошло большое выездное совещание совета Госдумы под председательством спикера ГД Вячеслава Володина, посвященное развитию речных пассажирских перевозок. "Метеоры" планируется использовать на межрегиональных маршрутах. Скорость до 75 километров в час с запасом хода более 700 километров при габаритах 35,8 метра в длину и 9,3 метра в ширину позволяют "Метеорам" работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах, которые по высоте волны бывают непреодолимы для небольшого судна "Валдай 45Р". "Спуск "Метеора" много значит для Нижегородской области. Это возрождение скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Сегодняшние "Метеоры" - суда нового поколения и по уровню комфорта, и по энерговооруженности, и по ходовым качествам", - подчеркнул генеральный директор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева Сергей Итальянцев. Новый "Метеор" получил имя нижегородского кораблестроителя Ростислава Алексеева, а "крестной матерью" судна стала его дочь Татьяна. После спуска на воду судну предстоит пройти испытания и процедуру оформления необходимых документов. После этого оно будет осуществлять речные рейсы. По информации компании "Водолет", вверх по Волге планируются маршруты до Костромы и Ярославля, вниз – до Казани и Ульяновска. В прошлом году на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева было построено два "Метеора", в этом году – четыре. Подчеркивается, что при условии стабильного заказа предприятие может производить до шести "Метеоров" в год.
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общество, нижегородская область, чкаловск, россия, вячеслав володин, владимир путин, глеб никитин, госдума рф, государственная транспортная лизинговая компания
Нижегородская область, Общество, Нижегородская область, Чкаловск, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Глеб Никитин, Госдума РФ, Государственная транспортная лизинговая компания

Первый "Метеор 120Р" для Нижегородской области спустили на воду в Чкаловске

© www.trip-guide.ruМетеор
Метеор
© www.trip-guide.ru
Метеор. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Церемония спуска на воду судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" состоялась в Чкаловске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Это первый из трех "Метеоров", построенных для Нижегородской области в рамках соглашений, заключенных с Государственной транспортной лизинговой компанией.
«
"За последние годы "Валдаи" стали уже привычной частью волжского пейзажа. Этот вид перевозок пользуется огромной популярностью у жителей. "Метеор" даст возможность запустить и развивать межрегиональные маршруты. Суда на подводных крыльях сейчас переживают второе рождение", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он подчеркнул, что развитие этого направления поддержал президент России Владимир Путин, а в понедельник в Чкаловске прошло большое выездное совещание совета Госдумы под председательством спикера ГД Вячеслава Володина, посвященное развитию речных пассажирских перевозок.
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«
"Метеоры" планируется использовать на межрегиональных маршрутах. Скорость до 75 километров в час с запасом хода более 700 километров при габаритах 35,8 метра в длину и 9,3 метра в ширину позволяют "Метеорам" работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах, которые по высоте волны бывают непреодолимы для небольшого судна "Валдай 45Р".
«
"Спуск "Метеора" много значит для Нижегородской области. Это возрождение скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Сегодняшние "Метеоры" - суда нового поколения и по уровню комфорта, и по энерговооруженности, и по ходовым качествам", - подчеркнул генеральный директор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева Сергей Итальянцев.
Новый "Метеор" получил имя нижегородского кораблестроителя Ростислава Алексеева, а "крестной матерью" судна стала его дочь Татьяна. После спуска на воду судну предстоит пройти испытания и процедуру оформления необходимых документов. После этого оно будет осуществлять речные рейсы.
По информации компании "Водолет", вверх по Волге планируются маршруты до Костромы и Ярославля, вниз – до Казани и Ульяновска.
В прошлом году на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева было построено два "Метеора", в этом году – четыре. Подчеркивается, что при условии стабильного заказа предприятие может производить до шести "Метеоров" в год.
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Нижегородская областьОбществоНижегородская областьЧкаловскРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГлеб НикитинГосдума РФГосударственная транспортная лизинговая компания
 
 
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