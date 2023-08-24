https://ria.ru/20230824/mesh-1892096200.html
Минниханов и Собянин подписали соглашение о внедрении МЭШ в Татарстане
Минниханов и Собянин подписали соглашение о внедрении МЭШ в Татарстане - РИА Новости, 24.08.2023
Минниханов и Собянин подписали соглашение о внедрении МЭШ в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению в республике информационных технологий в сфере РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:28
2023-08-24T21:28
2023-08-24T21:28
республика татарстан
общество
москва
рустам минниханов
сергей собянин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению в республике информационных технологий в сфере образования на базе сервисов "Московской электронной школы", сообщает пресс-служба главы республики. В четверг в Москве проходят финальные мероприятия в рамках Дней культуры Республики Татарстан. Подписание соглашения состоялось в рамках торжественного вечера мастеров искусств республики. "Рустам Минниханов и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования. Реализации соглашения призвана обеспечить внедрение в школах Татарстана сервисов "Московской электронной школы" (МЭШ) как регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Моя школа", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, "Московская электронная школа" - это проект в сфере информатизации столичного образования. Основной целью проекта является построение качественно новой образовательной платформы с полноценным учебно-методическим контентом и принципиально новыми возможностями для учителей, учеников и их родителей. В прошлом году МЭШ стала базовой платформой ФГИС "Моя школа". МЭШ позволяет ученикам пользоваться электронным дневником, чтобы видеть оценки, расписание, домашние задания, добавлять свои достижения в собственное цифровое портфолио, использовать широкий набор современного образовательного контента. Родители школьников с помощью проекта могут отслеживать успеваемость своих детей в онлайн-режиме, видеть расписание занятий, сведения о каникулах, уведомлять об отсутствии ребенка в школе и многое другое. Учителям МЭШ помогает планировать содержание учебных программ, вести электронный журнал, выдавать домашние задания, контролировать посещаемость, проводить дистанционные уроки.
https://ria.ru/20230808/forum-1888874658.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, рустам минниханов, сергей собянин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Москва, Рустам Минниханов, Сергей Собянин, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов и Собянин подписали соглашение о внедрении МЭШ в Татарстане
Минниханов и Собянин подписали соглашение о внедрении МЭШ в Татарстане
КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению в республике информационных технологий в сфере образования на базе сервисов "Московской электронной школы", сообщает пресс-служба главы республики.
В четверг в Москве проходят финальные мероприятия в рамках Дней культуры Республики Татарстан
. Подписание соглашения состоялось в рамках торжественного вечера мастеров искусств республики.
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«
"Рустам Минниханов и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования. Реализации соглашения призвана обеспечить внедрение в школах Татарстана сервисов "Московской электронной школы" (МЭШ) как регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Моя школа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, "Московская электронная школа" - это проект в сфере информатизации столичного образования. Основной целью проекта является построение качественно новой образовательной платформы с полноценным учебно-методическим контентом и принципиально новыми возможностями для учителей, учеников и их родителей. В прошлом году МЭШ стала базовой платформой ФГИС "Моя школа".
МЭШ позволяет ученикам пользоваться электронным дневником, чтобы видеть оценки, расписание, домашние задания, добавлять свои достижения в собственное цифровое портфолио, использовать широкий набор современного образовательного контента. Родители школьников с помощью проекта могут отслеживать успеваемость своих детей в онлайн-режиме, видеть расписание занятий, сведения о каникулах, уведомлять об отсутствии ребенка в школе и многое другое. Учителям МЭШ помогает планировать содержание учебных программ, вести электронный журнал, выдавать домашние задания, контролировать посещаемость, проводить дистанционные уроки.
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