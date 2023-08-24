https://ria.ru/20230824/lichidov-1891871533.html

Российский актер умер в 31 год

Российский актер умер в 31 год - РИА Новости, 24.08.2023

Российский актер умер в 31 год

Российский театральный актер Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-м году жизни, об этом сообщили в ижевском Центре современной драматургии и режиссуры в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T01:33

2023-08-24T01:33

2023-08-24T09:03

культура

санкт-петербург

сарапул

ижевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891892411_0:675:1437:1483_1920x0_80_0_0_b76a69b81e20c3c4cb8c26b21d7d6548.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российский театральный актер Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-м году жизни, об этом сообщили в ижевском Центре современной драматургии и режиссуры в "ВКонтакте", где служил артист."Яркий, запоминающийся абсолютно всем зрителям, самобытный и талантливый актер. Неординарная личность, культурный менеджер, педагог и руководитель", - говорится в сообщении ЦСДР.Личидов родился в 1 февраля 1992 года в Сарапуле в Удмуртии. В разные годы он работал в театральных студиях, в 2016-2018 годах он руководил IZH.DOC.TEАТR, в 2018-2020 годах – культурным центром АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ Ижевск.В ЦСДР Личидов служил с 2012 года.

https://ria.ru/20230821/shulin-1891310163.html

санкт-петербург

сарапул

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, сарапул, ижевск