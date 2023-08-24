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Российский актер умер в 31 год - РИА Новости, 24.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:33 24.08.2023 (обновлено: 09:03 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/lichidov-1891871533.html
Российский актер умер в 31 год
Российский актер умер в 31 год - РИА Новости, 24.08.2023
Российский актер умер в 31 год
Российский театральный актер Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-м году жизни, об этом сообщили в ижевском Центре современной драматургии и режиссуры в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T01:33
2023-08-24T09:03
культура
санкт-петербург
сарапул
ижевск
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российский театральный актер Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-м году жизни, об этом сообщили в ижевском Центре современной драматургии и режиссуры в "ВКонтакте", где служил артист."Яркий, запоминающийся абсолютно всем зрителям, самобытный и талантливый актер. Неординарная личность, культурный менеджер, педагог и руководитель", - говорится в сообщении ЦСДР.Личидов родился в 1 февраля 1992 года в Сарапуле в Удмуртии. В разные годы он работал в театральных студиях, в 2016-2018 годах он руководил IZH.DOC.TEАТR, в 2018-2020 годах – культурным центром АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ Ижевск.В ЦСДР Личидов служил с 2012 года.
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санкт-петербург, сарапул, ижевск
Культура, Санкт-Петербург, Сарапул, Ижевск
Российский актер умер в 31 год

Актер Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-м году жизни

© Фото : Центр современной драматургии и режиссуры/ВКонтактеАктер Иван Личидов
Актер Иван Личидов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Центр современной драматургии и режиссуры/ВКонтакте
Актер Иван Личидов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российский театральный актер Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-м году жизни, об этом сообщили в ижевском Центре современной драматургии и режиссуры в "ВКонтакте", где служил артист.
"Яркий, запоминающийся абсолютно всем зрителям, самобытный и талантливый актер. Неординарная личность, культурный менеджер, педагог и руководитель", - говорится в сообщении ЦСДР.
Личидов родился в 1 февраля 1992 года в Сарапуле в Удмуртии. В разные годы он работал в театральных студиях, в 2016-2018 годах он руководил IZH.DOC.TEАТR, в 2018-2020 годах – культурным центром АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ Ижевск.
В ЦСДР Личидов служил с 2012 года.
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