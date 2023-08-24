https://ria.ru/20230824/lenoblast-1891979393.html

Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе

Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе - РИА Новости, 24.08.2023

Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе

Строители Ленинградской области восстанавливают 36 многоквартирных жилых домов в подшефном Мариуполе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:37

2023-08-24T14:37

2023-08-24T14:37

ленинградская область

мариуполь

жилье

донецкая народная республика

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Строители Ленинградской области восстанавливают 36 многоквартирных жилых домов в подшефном Мариуполе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил строящийся микрорайон во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику (ДНР). На сегодняшний день ленинградские строители восстановили 26 объектов. Среди них дома, представляющие историческое и культурное значение. В частности, дом купца на улице Пушкинской или жилые дома дореволюционной постройки на улице Фонтанной. Также после ремонта начала работать детско-юношеская спортивная школа, где уже занимаются 800 юных спортсменов в секциях каратэ и кикбоксинга, спортивной и художественной гимнастики, шахмат и спортивных бальных танцев, стрельбы из лука и плавания. "Ленинградский квартал в Мариуполе становится реальностью. Здесь все работают по совести, здесь в беспрецедентных условиях строители разрабатывают, испытывают и внедряют новые технологии", — отметил во время осмотра микрорайона Дрозденко. В своей работе специалисты используют передовые технологии. Например, для ремонта многоэтажек на улице Артема были установлены облегченные перекрытия. Это позволило укрепить конструктив зданий без увеличения несущих нагрузок и позволило сохранить исторические объекты. А для покраски фасадов строители используют новейшую нанокерамическую краску, которая зарекомендовала себя в морском флоте. Она позволяет добиться высоких характеристик, а также звуко- и теплоизоляции при минимальной толщине покрытия, добавили в пресс-службе Ленобласти. "Регион комплексно подходит к восстановлению территории и, помимо реновации жилого и социального фонда, выполняет работы по благоустройству. Во дворах на улицах Металлургов, Фонтанная и Энгельса провели асфалирование, сделали тротуары, высадили газоны, установили новое освещение, обустроили тренажерные площадки и игровые спортивные зоны для баскетбола, мини-футбола и волейбола", - заключили в пресс-службе обладминистрации.

https://ria.ru/20230824/gumpomosch-1891968151.html

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Артем Смирнов

мариуполь, жилье, донецкая народная республика, александр дрозденко