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Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе - РИА Новости, 24.08.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
14:37 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/lenoblast-1891979393.html
Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе
Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе - РИА Новости, 24.08.2023
Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе
Строители Ленинградской области восстанавливают 36 многоквартирных жилых домов в подшефном Мариуполе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:37
2023-08-24T14:37
ленинградская область
мариуполь
жилье
донецкая народная республика
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Строители Ленинградской области восстанавливают 36 многоквартирных жилых домов в подшефном Мариуполе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил строящийся микрорайон во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику (ДНР). На сегодняшний день ленинградские строители восстановили 26 объектов. Среди них дома, представляющие историческое и культурное значение. В частности, дом купца на улице Пушкинской или жилые дома дореволюционной постройки на улице Фонтанной. Также после ремонта начала работать детско-юношеская спортивная школа, где уже занимаются 800 юных спортсменов в секциях каратэ и кикбоксинга, спортивной и художественной гимнастики, шахмат и спортивных бальных танцев, стрельбы из лука и плавания. "Ленинградский квартал в Мариуполе становится реальностью. Здесь все работают по совести, здесь в беспрецедентных условиях строители разрабатывают, испытывают и внедряют новые технологии", — отметил во время осмотра микрорайона Дрозденко. В своей работе специалисты используют передовые технологии. Например, для ремонта многоэтажек на улице Артема были установлены облегченные перекрытия. Это позволило укрепить конструктив зданий без увеличения несущих нагрузок и позволило сохранить исторические объекты. А для покраски фасадов строители используют новейшую нанокерамическую краску, которая зарекомендовала себя в морском флоте. Она позволяет добиться высоких характеристик, а также звуко- и теплоизоляции при минимальной толщине покрытия, добавили в пресс-службе Ленобласти. "Регион комплексно подходит к восстановлению территории и, помимо реновации жилого и социального фонда, выполняет работы по благоустройству. Во дворах на улицах Металлургов, Фонтанная и Энгельса провели асфалирование, сделали тротуары, высадили газоны, установили новое освещение, обустроили тренажерные площадки и игровые спортивные зоны для баскетбола, мини-футбола и волейбола", - заключили в пресс-службе обладминистрации.
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мариуполь, жилье, донецкая народная республика, александр дрозденко
Ленинградская область , Мариуполь, Жилье, Донецкая Народная Республика, Александр Дрозденко

Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе

© Фото : правительство Ленинградской областиСтроители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе
Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : правительство Ленинградской области
Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Строители Ленинградской области восстанавливают 36 многоквартирных жилых домов в подшефном Мариуполе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил строящийся микрорайон во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику (ДНР). На сегодняшний день ленинградские строители восстановили 26 объектов. Среди них дома, представляющие историческое и культурное значение. В частности, дом купца на улице Пушкинской или жилые дома дореволюционной постройки на улице Фонтанной.
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Также после ремонта начала работать детско-юношеская спортивная школа, где уже занимаются 800 юных спортсменов в секциях каратэ и кикбоксинга, спортивной и художественной гимнастики, шахмат и спортивных бальных танцев, стрельбы из лука и плавания.
"Ленинградский квартал в Мариуполе становится реальностью. Здесь все работают по совести, здесь в беспрецедентных условиях строители разрабатывают, испытывают и внедряют новые технологии", — отметил во время осмотра микрорайона Дрозденко.
В своей работе специалисты используют передовые технологии. Например, для ремонта многоэтажек на улице Артема были установлены облегченные перекрытия. Это позволило укрепить конструктив зданий без увеличения несущих нагрузок и позволило сохранить исторические объекты. А для покраски фасадов строители используют новейшую нанокерамическую краску, которая зарекомендовала себя в морском флоте. Она позволяет добиться высоких характеристик, а также звуко- и теплоизоляции при минимальной толщине покрытия, добавили в пресс-службе Ленобласти.
«
"Регион комплексно подходит к восстановлению территории и, помимо реновации жилого и социального фонда, выполняет работы по благоустройству. Во дворах на улицах Металлургов, Фонтанная и Энгельса провели асфалирование, сделали тротуары, высадили газоны, установили новое освещение, обустроили тренажерные площадки и игровые спортивные зоны для баскетбола, мини-футбола и волейбола", - заключили в пресс-службе обладминистрации.
 
Ленинградская областьМариупольЖильеДонецкая Народная РеспубликаАлександр Дрозденко
 
 
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