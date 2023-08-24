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Лавров назвал отличие БРИКС от G7 - РИА Новости, 24.08.2023
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15:05 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html
Лавров назвал отличие БРИКС от G7
Лавров назвал отличие БРИКС от G7 - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров назвал отличие БРИКС от G7
В G7 стратегический курс определяют США, а в БРИКС работают по-честному, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:05
2023-08-24T15:05
в мире
россия
сша
сергей лавров
владимир путин
брикс
g7
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В G7 стратегический курс определяют США, а в БРИКС работают по-честному, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.&quot;Отличие БРИКС от &quot;семерки&quot; и других западоцентричных структур в том, что в &quot;семерке&quot; все слушают Соединенные Штаты. Там нюансы, где-то кто-то пробивает в дополнении к той стратегической линии, которую определяет Вашингтон. Но стратегический курс определяет именно он&quot;, - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Он подчеркнул, что в БРИКС "совершенно другой подход к работе"."У нас здесь по-другому. У нас тут всё по-честному. Равноправие обеспечено для каждого участника, и если кого-то не устраивает то или иное решение, значит, консенсуса не будет. Если у кого-то есть дискомфорт, все остальные всячески стараются найти формулировки, решения, которые будут помогать обеспечивать единство. Достигать консенсуса, а не выполнять команды главного начальника", - отметил министр.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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в мире, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, брикс, g7
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, G7
Лавров назвал отличие БРИКС от G7

Лавров: в G7 стратегическую линию определяют США, а в БРИКС работают по-честному

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В G7 стратегический курс определяют США, а в БРИКС работают по-честному, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Отличие БРИКС от "семерки" и других западоцентричных структур в том, что в "семерке" все слушают Соединенные Штаты. Там нюансы, где-то кто-то пробивает в дополнении к той стратегической линии, которую определяет Вашингтон. Но стратегический курс определяет именно он", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Он подчеркнул, что в БРИКС "совершенно другой подход к работе".
«
"У нас здесь по-другому. У нас тут всё по-честному. Равноправие обеспечено для каждого участника, и если кого-то не устраивает то или иное решение, значит, консенсуса не будет. Если у кого-то есть дискомфорт, все остальные всячески стараются найти формулировки, решения, которые будут помогать обеспечивать единство. Достигать консенсуса, а не выполнять команды главного начальника", - отметил министр.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКСG7
 
 
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