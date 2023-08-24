Лавров назвал отличие БРИКС от G7
Лавров: в G7 стратегическую линию определяют США, а в БРИКС работают по-честному
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В G7 стратегический курс определяют США, а в БРИКС работают по-честному, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Отличие БРИКС от "семерки" и других западоцентричных структур в том, что в "семерке" все слушают Соединенные Штаты. Там нюансы, где-то кто-то пробивает в дополнении к той стратегической линии, которую определяет Вашингтон. Но стратегический курс определяет именно он", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Он подчеркнул, что в БРИКС "совершенно другой подход к работе".
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"У нас здесь по-другому. У нас тут всё по-честному. Равноправие обеспечено для каждого участника, и если кого-то не устраивает то или иное решение, значит, консенсуса не будет. Если у кого-то есть дискомфорт, все остальные всячески стараются найти формулировки, решения, которые будут помогать обеспечивать единство. Достигать консенсуса, а не выполнять команды главного начальника", - отметил министр.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.