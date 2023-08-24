https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html

Лавров назвал отличие БРИКС от G7

Лавров назвал отличие БРИКС от G7 - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров назвал отличие БРИКС от G7

В G7 стратегический курс определяют США, а в БРИКС работают по-честному, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:05

2023-08-24T15:05

2023-08-24T15:05

в мире

россия

сша

сергей лавров

владимир путин

брикс

g7

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В G7 стратегический курс определяют США, а в БРИКС работают по-честному, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Отличие БРИКС от "семерки" и других западоцентричных структур в том, что в "семерке" все слушают Соединенные Штаты. Там нюансы, где-то кто-то пробивает в дополнении к той стратегической линии, которую определяет Вашингтон. Но стратегический курс определяет именно он", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Он подчеркнул, что в БРИКС "совершенно другой подход к работе"."У нас здесь по-другому. У нас тут всё по-честному. Равноправие обеспечено для каждого участника, и если кого-то не устраивает то или иное решение, значит, консенсуса не будет. Если у кого-то есть дискомфорт, все остальные всячески стараются найти формулировки, решения, которые будут помогать обеспечивать единство. Достигать консенсуса, а не выполнять команды главного начальника", - отметил министр.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, брикс, g7