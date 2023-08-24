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Россияне нашли альтернативу курортам Кубани в бархатный сезон - РИА Новости, 24.08.2023
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Туризм
 
07:06 24.08.2023 (обновлено: 15:19 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/kurorty-1891806066.html
Россияне нашли альтернативу курортам Кубани в бархатный сезон
Россияне нашли альтернативу курортам Кубани в бархатный сезон - РИА Новости, 24.08.2023
Россияне нашли альтернативу курортам Кубани в бархатный сезон
Спрос на перелеты в нетипичные регионы России для отпуска в бархатный сезон — Астрахань, Нижний Новгород, Мурманск, Сахалинскую область и Томск — за последние... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:06
2023-08-24T15:19
туризм
новости - туризм
мурманск
россия
астрахань
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Спрос на перелеты в нетипичные регионы России для отпуска в бархатный сезон — Астрахань, Нижний Новгород, Мурманск, Сахалинскую область и Томск — за последние два года вырос в среднем на 50 процентов, рассказали РИА Новости в сервисе по бронированию авиабилетов "Авиасейлс".Хотя эти направления и не входят в топ-20 самых распространенных для путешествия на самолете, их популярность заметно растет. "Спрос в столицу арбузов, а еще рыбы и Золотой Орды — Астрахань — вырос на 22 процента с 2021 года. Авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в сентябре стоят от четырех тысяч рублей в одну сторону. Добраться до Астрахани напрямую можно еще из шести российских городов", — рассказали в сервисе.В компании отметили, что россияне также стали чаще ездить в Нижний Новгород: за два года доля бронирований туда среди всех внутренних направлений выросла на 35 процентов. "Долететь до Нижнего Новгорода напрямую можно из 17 городов России. Например, из Екатеринбурга — от шести тысяч рублей в одну сторону", — уточнили в "Авиасейлс".Аналитики обратили внимание и на Мурманск. "С сентября в Мурманске можно увидеть северное сияние. С 2021 года туда стали летать чаще на 76 процентов. Долететь напрямую можно из 11 российских городов. Так, авиабилеты из Петербурга в Мурманск стоят от трех тысяч рублей", — рассказали в сервисе.Еще одно небанальное направление для отдыха в бархатный сезон — Южно-Сахалинск. "Сахалинская область тоже становится популярнее у авиапутешественников: доля перелетов туда выросла на 75 процентов. Прямые рейсы в Южно-Сахалинск доступны из 22 городов России. Цены на авиаперелет из Москвы начинаются от 15 тысяч рублей", — сказали в компании.Популярнее у россиян стал и Томск: летать туда за два года стали чаще на 56 процентов. Без пересадок самолетом он доступен жителям 11 городов страны. "Из Казани, одного из них, авиабилеты стоят от пяти тысяч рублей", — отметили в сервисе.
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новости - туризм, мурманск, россия, астрахань, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Мурманск, Россия, Астрахань, отдых в России, Туризм
Россияне нашли альтернативу курортам Кубани в бархатный сезон

В бархатный сезон вместо Черного моря россияне все чаще выбирают другие курорты

© iStock.com / Fedor LashkovЦветение каспийских лотосов в Астраханском биосферном заповеднике
Цветение каспийских лотосов в Астраханском биосферном заповеднике - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / Fedor Lashkov
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Спрос на перелеты в нетипичные регионы России для отпуска в бархатный сезон — Астрахань, Нижний Новгород, Мурманск, Сахалинскую область и Томск — за последние два года вырос в среднем на 50 процентов, рассказали РИА Новости в сервисе по бронированию авиабилетов "Авиасейлс".
Хотя эти направления и не входят в топ-20 самых распространенных для путешествия на самолете, их популярность заметно растет.
"Спрос в столицу арбузов, а еще рыбы и Золотой Орды — Астрахань — вырос на 22 процента с 2021 года. Авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в сентябре стоят от четырех тысяч рублей в одну сторону. Добраться до Астрахани напрямую можно еще из шести российских городов", — рассказали в сервисе.
В компании отметили, что россияне также стали чаще ездить в Нижний Новгород: за два года доля бронирований туда среди всех внутренних направлений выросла на 35 процентов. "Долететь до Нижнего Новгорода напрямую можно из 17 городов России. Например, из Екатеринбурга — от шести тысяч рублей в одну сторону", — уточнили в "Авиасейлс".
Аналитики обратили внимание и на Мурманск. "С сентября в Мурманске можно увидеть северное сияние. С 2021 года туда стали летать чаще на 76 процентов. Долететь напрямую можно из 11 российских городов. Так, авиабилеты из Петербурга в Мурманск стоят от трех тысяч рублей", — рассказали в сервисе.
Еще одно небанальное направление для отдыха в бархатный сезон — Южно-Сахалинск. "Сахалинская область тоже становится популярнее у авиапутешественников: доля перелетов туда выросла на 75 процентов. Прямые рейсы в Южно-Сахалинск доступны из 22 городов России. Цены на авиаперелет из Москвы начинаются от 15 тысяч рублей", — сказали в компании.
Популярнее у россиян стал и Томск: летать туда за два года стали чаще на 56 процентов. Без пересадок самолетом он доступен жителям 11 городов страны. "Из Казани, одного из них, авиабилеты стоят от пяти тысяч рублей", — отметили в сервисе.
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