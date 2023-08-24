https://ria.ru/20230824/krushenie-1892096508.html

СК продолжает работать на месте крушения Embraer в Тверской области

СК продолжает работать на месте крушения Embraer в Тверской области - РИА Новости, 24.08.2023

СК продолжает работать на месте крушения Embraer в Тверской области

На территории крушения самолета Embraer в Тверской области продолжают работать правоохранительные органы, ведется обследование местности, передает корреспондент РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:32

2023-08-24T21:32

2023-08-24T21:32

происшествия

россия

москва

санкт-петербург

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. На территории крушения самолета Embraer в Тверской области продолжают работать правоохранительные органы, ведется обследование местности, передает корреспондент РИА Новости. Журналисты уже практически сутки дежурят на подъезде к месту падения самолета, территория по-прежнему оцеплена. На месте работают сотрудники Следственного комитета и взрывотехники. Обследование территории продолжается, в том числе с воздуха – в небо несколько раз поднимался вертолет МЧС. Как минимум две части самолета были обнаружены в радиусе 3,5 километра друг от друга – хвостовая часть и фюзеляж. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230824/strakhovka-1892006556.html

https://ria.ru/20230824/informatsiya-1892085804.html

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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области