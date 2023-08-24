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"Такого здесь не видели давно". Что вытворяют подростки под Петербургом - РИА Новости, 24.08.2023
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08:00 24.08.2023 (обновлено: 10:14 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/kriminal-1891785150.html
"Такого здесь не видели давно". Что вытворяют подростки под Петербургом
"Такого здесь не видели давно". Что вытворяют подростки под Петербургом - РИА Новости, 24.08.2023
"Такого здесь не видели давно". Что вытворяют подростки под Петербургом
Избиения, вымогательства, угрозы — так, по словам жителей поселка Янино, ведет себя компания школьников. Устав от этого, люди решили действовать самостоятельно. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:00
2023-08-24T10:14
происшествия
санкт-петербург
всеволожск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Избиения, вымогательства, угрозы — так, по словам жителей поселка Янино, ведет себя компания школьников. Устав от этого, люди решили действовать самостоятельно. РИА Новости разбиралось в ситуации.Футболка с буквой VПо местным пабликам распространились видеозаписи, сделанные в пригороде северной столицы — поселке городского типа Янино. В первом ролике более десяти подростков в скейт-парке обступают сверстников и начинают избивать.Один из нападавших размахивает ножом и угрожает пустить его в ход. Все сопровождается оскорблениями и насмешками. Позже выяснилось, что видео записали сами хулиганы еще весной.Во втором ролике, снятом возле местной точки фастфуда, взрослые интересуются у подростка, зачем он угрожал прострелить сверстнику колени и размахивал пистолетом. Оружие лежит рядом на столе. Молодой человек дерзко заявляет: "А вы сначала докажите, что я это делал".По словам очевидцев, вместе с друзьями он подошел к школьнику и потребовал отдать футболку с буквой V. Получив отказ, достал пистолет. Хулигана остановили двое прохожих. Они же сделали видеозапись и вызвали полицию.Подростков задержали и отвезли в отдел по делам несовершеннолетних. С родителями провели профилактическую беседу.Публикация роликов вызвала общественный резонанс. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц и с предметом, похожим на пистолет.По данным РИА Новости, следователи уже установили основных фигурантов. Все — из семей мигрантов. По решению суда подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.Проблемная территорияЯнино — довольно большой поселок, расположенный сразу за питерской кольцевой дорогой. Население — около 20 тысяч человек. По словам местных, многонациональное: рядом промзона. Там арендуют помещения мигранты."Многие их дети учатся в здешней школе, — говорит жительница поселка Ксения Шамахия. — Ведут себя, мягко говоря, вызывающе. Сын уже давно рассказывал, что они задирают сверстников и тех, кто помладше: угрожают, забирают деньги. Недавно, например, избили восьмиклассника. Еще одному подростку в прошлом году сломали челюсть".На жалобы родителей руководство школы не реагирует. Директор, по словам Ксении, просит не разжигать межнациональную рознь и не портить репутацию учебного заведения."Несколько человек написали заявления в полицию, но безрезультатно, — добавляет она. — В отделе по делам несовершеннолетних, насколько я знаю, некоторые обращения даже не приняли".Кроме произвола в самой школе, хулиганы донимают детей и за ее пределами. Чаще всего — в скейт-парке и одной из точек фастфуда. Обе видеозаписи сделаны как раз там."Проблема в том, что в нашем районе нет ни отделения, ни даже опорного пункта полиции, — объясняет местный житель Алексей Максимов. — Ближайший в 40 минутах езды во Всеволожске. Пока приедут, все уже десять раз успеют разбежаться"."Решили сделать это сами"Пока полицейские и следователи проясняли все обстоятельства, люди организовали сход. Пришли сотни человек, сформировали народную дружину."Теперь родители каждый день патрулируют улицы Янино и стараются пресечь беззаконие, — рассказывают местные. — Особенно это касается тех случаев, где замешаны подростки и мигранты".Впрочем, не все одобрили инициативу. "У них нет никаких полномочий. Если подойдут ко мне, то пожалеют, — подчеркивает житель поселка Умед. — Чем заниматься такой ерундой, лучше бы со своими детьми разобрались, научили нормально себя вести".Между тем в Янино прибыли дополнительные силы Росгвардии."Вчера, пока дошел до магазина, встретил три патруля, — отмечает Денис Пименов, житель одного из районов. — Такой охраны здесь никогда не было".Впрочем, некоторые из местных считают, что это временная мера. Там, где ходят дружинники, та самая компания подростков теперь не гуляет. Однако все еще нападает на сверстников — уже на других улицах.
https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html
https://ria.ru/20230719/kriminal-1884912359.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, всеволожск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Всеволожск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

"Такого здесь не видели давно". Что вытворяют подростки под Петербургом

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Санкт-Петербурге
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Избиения, вымогательства, угрозы — так, по словам жителей поселка Янино, ведет себя компания школьников. Устав от этого, люди решили действовать самостоятельно. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Футболка с буквой V

По местным пабликам распространились видеозаписи, сделанные в пригороде северной столицы — поселке городского типа Янино. В первом ролике более десяти подростков в скейт-парке обступают сверстников и начинают избивать.
Один из нападавших размахивает ножом и угрожает пустить его в ход. Все сопровождается оскорблениями и насмешками. Позже выяснилось, что видео записали сами хулиганы еще весной.
© Стоп-кадр видео очевидцаИзбиение подростка
Избиение подростка
© Стоп-кадр видео очевидца
Избиение подростка
Во втором ролике, снятом возле местной точки фастфуда, взрослые интересуются у подростка, зачем он угрожал прострелить сверстнику колени и размахивал пистолетом. Оружие лежит рядом на столе. Молодой человек дерзко заявляет: "А вы сначала докажите, что я это делал".
По словам очевидцев, вместе с друзьями он подошел к школьнику и потребовал отдать футболку с буквой V. Получив отказ, достал пистолет. Хулигана остановили двое прохожих. Они же сделали видеозапись и вызвали полицию.
Подростков задержали и отвезли в отдел по делам несовершеннолетних. С родителями провели профилактическую беседу.
Публикация роликов вызвала общественный резонанс. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц и с предметом, похожим на пистолет.
По данным РИА Новости, следователи уже установили основных фигурантов. Все — из семей мигрантов. По решению суда подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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Проблемная территория

Янино — довольно большой поселок, расположенный сразу за питерской кольцевой дорогой. Население — около 20 тысяч человек. По словам местных, многонациональное: рядом промзона. Там арендуют помещения мигранты.
"Многие их дети учатся в здешней школе, — говорит жительница поселка Ксения Шамахия. — Ведут себя, мягко говоря, вызывающе. Сын уже давно рассказывал, что они задирают сверстников и тех, кто помладше: угрожают, забирают деньги. Недавно, например, избили восьмиклассника. Еще одному подростку в прошлом году сломали челюсть".
На жалобы родителей руководство школы не реагирует. Директор, по словам Ксении, просит не разжигать межнациональную рознь и не портить репутацию учебного заведения.
CC BY 3.0 / Valeriy10f / Поселок Янино во Всеволожском районе Ленинградской области
Поселок Янино во Всеволожском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
CC BY 3.0 / Valeriy10f /
Поселок Янино во Всеволожском районе Ленинградской области
"Несколько человек написали заявления в полицию, но безрезультатно, — добавляет она. — В отделе по делам несовершеннолетних, насколько я знаю, некоторые обращения даже не приняли".
Кроме произвола в самой школе, хулиганы донимают детей и за ее пределами. Чаще всего — в скейт-парке и одной из точек фастфуда. Обе видеозаписи сделаны как раз там.
"Проблема в том, что в нашем районе нет ни отделения, ни даже опорного пункта полиции, — объясняет местный житель Алексей Максимов. — Ближайший в 40 минутах езды во Всеволожске. Пока приедут, все уже десять раз успеют разбежаться".
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"Решили сделать это сами"

Пока полицейские и следователи проясняли все обстоятельства, люди организовали сход. Пришли сотни человек, сформировали народную дружину.
"Теперь родители каждый день патрулируют улицы Янино и стараются пресечь беззаконие, — рассказывают местные. — Особенно это касается тех случаев, где замешаны подростки и мигранты".
Впрочем, не все одобрили инициативу. "У них нет никаких полномочий. Если подойдут ко мне, то пожалеют, — подчеркивает житель поселка Умед. — Чем заниматься такой ерундой, лучше бы со своими детьми разобрались, научили нормально себя вести".
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Между тем в Янино прибыли дополнительные силы Росгвардии.
"Вчера, пока дошел до магазина, встретил три патруля, — отмечает Денис Пименов, житель одного из районов. — Такой охраны здесь никогда не было".
Впрочем, некоторые из местных считают, что это временная мера. Там, где ходят дружинники, та самая компания подростков теперь не гуляет. Однако все еще нападает на сверстников — уже на других улицах.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВсеволожскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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