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В Астрахани прошел форум композиторов стран Прикаспия - РИА Новости, 24.08.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
17:05 24.08.2023 (обновлено: 17:06 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/kompozitory-1892040515.html
В Астрахани прошел форум композиторов стран Прикаспия
В Астрахани прошел форум композиторов стран Прикаспия - РИА Новости, 24.08.2023
В Астрахани прошел форум композиторов стран Прикаспия
Международный форум композиторов стран Прикаспия прошел в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:05
2023-08-24T17:06
астраханская область
астрахань
культура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Международный форум композиторов стран Прикаспия прошел в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Творческая встреча деятелей культуры и выдающихся композиторов Казахстана, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, России прошла в штаб-квартире оркестра Прикаспийских государств - Астраханской филармонии", - говорится в сообщении. Отмечается, что там была подписана декларация о сотрудничестве и взаимодействии композиторов стран Прикаспия, главный ее пункт - создание в 2024 году Ассоциации композиторов стран Прикаспия. Форум композиторов прошел в рамках международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны - 2023". Мероприятие реализуется благодаря нацпроекту "Культура". Организаторами выступают министерство культуры Астраханской области и дирекция культурно-массовых программ. На конференции композиторы поделились опытом, говорили о популяризации современной академической музыки, обсудили идеи творческого союза и представили некоторые авторские сочинения. На мероприятии звучали "Вальс" из кинофильма "Франкофония" Кабардокова, романс "И грозно, и зловеще" Фаталиева, персидские мелодии иранского композитора Мехди Хоссейни и другие композиции. Художественный руководитель и дирижер Симфонического оркестра Прикаспийских государств Михаил Голиков поделился, что при поиске программных произведений для оркестра фактически ничего неизвестно о композиторских школах стран Прикаспия. "Нам необходимо помимо классической музыки исполнять новую, современную музыку. Ассоциация позволит нам более эффективно вести работу, взаимодействовать с композиторами", - приводятся в сообщении слова дирижера. Председатель астраханского отделения Союза композиторов России Константин Гузенко отметил, что выступления и дискуссии велись на русском языке, который по-прежнему является символом дружбы и единения творческих сил. Также прозвучало предложение о проведении в Астрахани Международного конкурса молодых композиторов. Его целью станет поддержка талантливых артистов. Победитель услышит свои сочинения в исполнении оркестра на фестивале "Каспийские сезоны" в 2024 году.
https://ria.ru/20230821/vystavka-1891218325.html
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РИА Новости
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астрахань, культура
Астраханская область, Астрахань, Культура
В Астрахани прошел форум композиторов стран Прикаспия

В Астрахани прошел международный форум композиторов стран Прикаспия

© iStock.com / shellexxАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / shellexx
Астрахань. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Международный форум композиторов стран Прикаспия прошел в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Творческая встреча деятелей культуры и выдающихся композиторов Казахстана, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, России прошла в штаб-квартире оркестра Прикаспийских государств - Астраханской филармонии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что там была подписана декларация о сотрудничестве и взаимодействии композиторов стран Прикаспия, главный ее пункт - создание в 2024 году Ассоциации композиторов стран Прикаспия.
Форум композиторов прошел в рамках международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны - 2023". Мероприятие реализуется благодаря нацпроекту "Культура". Организаторами выступают министерство культуры Астраханской области и дирекция культурно-массовых программ.
На конференции композиторы поделились опытом, говорили о популяризации современной академической музыки, обсудили идеи творческого союза и представили некоторые авторские сочинения. На мероприятии звучали "Вальс" из кинофильма "Франкофония" Кабардокова, романс "И грозно, и зловеще" Фаталиева, персидские мелодии иранского композитора Мехди Хоссейни и другие композиции.
Художественный руководитель и дирижер Симфонического оркестра Прикаспийских государств Михаил Голиков поделился, что при поиске программных произведений для оркестра фактически ничего неизвестно о композиторских школах стран Прикаспия. "Нам необходимо помимо классической музыки исполнять новую, современную музыку. Ассоциация позволит нам более эффективно вести работу, взаимодействовать с композиторами", - приводятся в сообщении слова дирижера.
Председатель астраханского отделения Союза композиторов России Константин Гузенко отметил, что выступления и дискуссии велись на русском языке, который по-прежнему является символом дружбы и единения творческих сил.
Также прозвучало предложение о проведении в Астрахани Международного конкурса молодых композиторов. Его целью станет поддержка талантливых артистов. Победитель услышит свои сочинения в исполнении оркестра на фестивале "Каспийские сезоны" в 2024 году.
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