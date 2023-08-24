https://ria.ru/20230824/kisida-1891879146.html
Кисида прокомментировал крушение самолета Пригожина
Кисида прокомментировал крушение самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Кисида прокомментировал крушение самолета Пригожина
Правительство Японии продолжит внимательно следить за развитием ситуации в РФ после крушения самолета, на котором летел Евгений Пригожин, заявил в ходе... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:09
2023-08-24T05:09
2023-08-24T05:09
евгений пригожин
фумио кисида
япония
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Правительство Японии продолжит внимательно следить за развитием ситуации в РФ после крушения самолета, на котором летел Евгений Пригожин, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида. МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина. "Мы продолжим с пристальным вниманием следить за внутренней ситуацией в России", - заявил Кисида в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о крушении самолета. Его слова приводит агентство Киодо.
https://ria.ru/20230824/samolet-1891875793.html
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евгений пригожин, фумио кисида, япония, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Евгений Пригожин, Фумио Кисида, Япония, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Кисида прокомментировал крушение самолета Пригожина
Кисида о крушении самолета Пригожина: Токио будет следить за ситуацией в России