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Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах - РИА Новости, 24.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:40 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/kino-1891987719.html
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах - РИА Новости, 24.08.2023
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах
В федеральных ведомствах поддержали инициативу о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:40
2023-08-24T14:40
культура
россия
донбасс
ирина рукавишникова
совет федерации рф
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В федеральных ведомствах поддержали инициативу о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", Минкультуры готово оказать содействие в ее реализации, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. &quot;Предложение о проведении в российских школах &quot;Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции&quot;, поддержали в федеральных министерствах&quot;, – написала сенатор в своем телеграм-канале.По ее словам, в письме названы картины, которые возможно показать в средних и старших классах в дни проведения "Недели документального кино": "Донбасс. Близкие люди", "Где проходит граница?". Это фильмы, получившие награды на фестивалях, рассказывающие о жизни на Донбассе с 2014 года, а также о событиях, которые разворачивались до и во время проведения СВО. &quot;На мой взгляд, просмотр документальных кинолент – часть патриотического воспитания молодежи. Школьники должны знать наших современных героев&quot;, – отметила Рукавишникова.Она напомнила, что идея проведения школьной кинонедели появилась после обращений донских педагогов.
https://ria.ru/20230224/kino-1854123937.html
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россия, донбасс, ирина рукавишникова , совет федерации рф, кино и сериалы
Культура, Россия, Донбасс, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Кино и сериалы
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах

Власти поддержали показ документальных фильмов об участниках СВО в школах

© Фото : Правительство Ростовской областиВоенную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области
Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Правительство Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В федеральных ведомствах поддержали инициативу о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", Минкультуры готово оказать содействие в ее реализации, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
«

"Предложение о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", поддержали в федеральных министерствах", – написала сенатор в своем телеграм-канале.

По ее словам, в письме названы картины, которые возможно показать в средних и старших классах в дни проведения "Недели документального кино": "Донбасс. Близкие люди", "Где проходит граница?". Это фильмы, получившие награды на фестивалях, рассказывающие о жизни на Донбассе с 2014 года, а также о событиях, которые разворачивались до и во время проведения СВО.
«

"На мой взгляд, просмотр документальных кинолент – часть патриотического воспитания молодежи. Школьники должны знать наших современных героев", – отметила Рукавишникова.

Она напомнила, что идея проведения школьной кинонедели появилась после обращений донских педагогов.
Экран с трансляцией документального фильма на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Фестиваль кино о героях СВО "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве
24 февраля, 14:05
 
КультураРоссияДонбассИрина РукавишниковаСовет Федерации РФКино и сериалы
 
 
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