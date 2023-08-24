https://ria.ru/20230824/kino-1891987719.html

Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах

Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах - РИА Новости, 24.08.2023

Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах

В федеральных ведомствах поддержали инициативу о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:40

2023-08-24T14:40

2023-08-24T14:40

культура

россия

донбасс

ирина рукавишникова

совет федерации рф

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В федеральных ведомствах поддержали инициативу о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", Минкультуры готово оказать содействие в ее реализации, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Предложение о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", поддержали в федеральных министерствах", – написала сенатор в своем телеграм-канале.По ее словам, в письме названы картины, которые возможно показать в средних и старших классах в дни проведения "Недели документального кино": "Донбасс. Близкие люди", "Где проходит граница?". Это фильмы, получившие награды на фестивалях, рассказывающие о жизни на Донбассе с 2014 года, а также о событиях, которые разворачивались до и во время проведения СВО. "На мой взгляд, просмотр документальных кинолент – часть патриотического воспитания молодежи. Школьники должны знать наших современных героев", – отметила Рукавишникова.Она напомнила, что идея проведения школьной кинонедели появилась после обращений донских педагогов.

https://ria.ru/20230224/kino-1854123937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, донбасс, ирина рукавишникова , совет федерации рф, кино и сериалы