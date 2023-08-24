https://ria.ru/20230824/kino-1891987719.html
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах - РИА Новости, 24.08.2023
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах
В федеральных ведомствах поддержали инициативу о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:40
2023-08-24T14:40
2023-08-24T14:40
культура
россия
донбасс
ирина рукавишникова
совет федерации рф
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В федеральных ведомствах поддержали инициативу о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", Минкультуры готово оказать содействие в ее реализации, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Предложение о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", поддержали в федеральных министерствах", – написала сенатор в своем телеграм-канале.По ее словам, в письме названы картины, которые возможно показать в средних и старших классах в дни проведения "Недели документального кино": "Донбасс. Близкие люди", "Где проходит граница?". Это фильмы, получившие награды на фестивалях, рассказывающие о жизни на Донбассе с 2014 года, а также о событиях, которые разворачивались до и во время проведения СВО. "На мой взгляд, просмотр документальных кинолент – часть патриотического воспитания молодежи. Школьники должны знать наших современных героев", – отметила Рукавишникова.Она напомнила, что идея проведения школьной кинонедели появилась после обращений донских педагогов.
https://ria.ru/20230224/kino-1854123937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, ирина рукавишникова , совет федерации рф, кино и сериалы
Культура, Россия, Донбасс, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Кино и сериалы
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах
Власти поддержали показ документальных фильмов об участниках СВО в школах
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В федеральных ведомствах поддержали инициативу о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", Минкультуры готово оказать содействие в ее реализации, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
«
"Предложение о проведении в российских школах "Недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции", поддержали в федеральных министерствах", – написала сенатор в своем телеграм-канале.
По ее словам, в письме названы картины, которые возможно показать в средних и старших классах в дни проведения "Недели документального кино": "Донбасс. Близкие люди", "Где проходит граница?". Это фильмы, получившие награды на фестивалях, рассказывающие о жизни на Донбассе с 2014 года, а также о событиях, которые разворачивались до и во время проведения СВО.
«
"На мой взгляд, просмотр документальных кинолент – часть патриотического воспитания молодежи. Школьники должны знать наших современных героев", – отметила Рукавишникова.
Она напомнила, что идея проведения школьной кинонедели появилась после обращений донских педагогов.
Фестиваль кино о героях СВО "aRTel.doc: Время героев" открывается в Москве