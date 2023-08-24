https://ria.ru/20230824/informatsiya-1892085804.html
Пушилин воспринял информацию о смерти Пригожина с большим сопереживанием
Пушилин воспринял информацию о смерти Пригожина с большим сопереживанием - РИА Новости, 24.08.2023
Пушилин воспринял информацию о смерти Пригожина с большим сопереживанием
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что с тревогой и большим сопереживанием воспринял информацию о гибели в авиакатастрофе... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:14
2023-08-24T20:14
2023-08-24T20:14
происшествия
россия
донецкая народная республика
артемовск
евгений пригожин
денис пушилин
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что с тревогой и большим сопереживанием воспринял информацию о гибели в авиакатастрофе Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер". "Мы с тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства. Он напомнил, что бойцы ЧВК "Вагнер" освобождали Артемовск. "Уверен, специалисты разберутся (в причинах катастрофы – ред.)", - добавил Пушилин. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230824/chelovek-1892074898.html
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1892040273.html
https://ria.ru/20230824/samolet-1892000233.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, артемовск, евгений пригожин, денис пушилин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Пушилин воспринял информацию о смерти Пригожина с большим сопереживанием
Пушилин воспринял информацию о смерти Пригожина с тревогой и сопереживанием