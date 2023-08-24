https://ria.ru/20230824/gumpomosch-1891968151.html

Дрозденко передал новую технику и гумпомощь военным в ДНР

Дрозденко передал новую технику и гумпомощь военным в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023

Дрозденко передал новую технику и гумпомощь военным в ДНР

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику (ДНР) навестил военнослужащих и медицинских... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:39

2023-08-24T13:39

2023-08-24T13:39

ленинградская область

енакиево

донецкая народная республика

александр дрозденко

петр чайковский

гуманитарная помощь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику (ДНР) навестил военнослужащих и медицинских работников, а также передал им новую технику и гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Будет все, что требуется В пресс-службе рассказали, что в ходе поездки Александр Дрозденко посетил расположение одной из воинских частей, которой Ленобласть оказывает шефскую помощь. Губернатор осмотрел мастерские ремонтной базы части и ознакомился с работой организованных Ленинградской областью учебных курсов. После чего передал командованию части гуманитарный груз. В его состав вошли маскировочные сети, КАМАЗ-погрузчик и передвижной банный комплекс. Кроме того, Дрозденко вручил благодарности и именные часы двум ленинградцам — мастерам тосненского и кингисеппского колледжей, которые летние каникулы провели в командировке в ДНР, обучая военных профессиональной сварке. "Военная часть служит —поврежденная техника возвращается в строй за два-три дня. <…> теперь Ленобласть подогнала КАМАЗ с манипулятором с боковой загрузкой. Новый заказ бойцов — обучение у узкоспециализированных мастеров. Подберем и направим специалистов", — заверил глава Ленобласти. Кроме того, Дрозденко встретился с медиками, которые оказывают помощь раненным бойцам. Губернатор Ленобласти передал полевому госпиталю медикаменты, мобильные кондиционеры, коробками "сухого душа", а также передвижную баню. "Баня на фронте — особая радость. Парилки с душем на колесах просят во всех частях, но одна баня направлена фондом "Ленинградский рубеж" по особому назначению — в полевой госпиталь", - отметил он. Кроме того, медики получили новый автобус-реанимобиль со спецоборудованием для транспортировки раненых. Музыка - детям В преддверии нового учебного года губернатор Ленобласти посетил школу искусств имени Петра Чайковского. Дрозденко передал учебному заведению 30 музыкальных инструментов: 10 скрипок, пять гитар, духовые инструменты, контрабас, электронное пианино, баян, виолончели и аккордеоны. Насладиться звучанием некоторых новых инструментов воспитанники и преподаватели школы смогли на камерном концерте, который прошел для гостей из Ленинградской области, добавили в пресс-службе. "Пусть школьники получают удовольствие от игры на новых музыкальных инструментах, у них отличное звучание. Чтобы ребята могли совершенствовать свое мастерство одних учебных программ недостаточно, нужны качественные инструменты, на которых они смогут показать свои возможности", ― отметил Дрозденко. Как отметили в пресс-службе областной администрации, кроме того, по поручению губернатора Ленобласти для четырех городских школ Енакиево были подготовлены четыре шахматных класса и приобретен необходимый инвентарь. В прямом эфире Также губернатор пообщался с местными жителями. Во время посещения Енакиево глава Ленобласти посетил новую телевизионную студию областного канала, в которой будут работать местные журналисты. Ленинградские специалисты укомплектовали ее оборудованием и разработали дизайн-проект помещения, а также поделились с коллегами декорациями и техникой. "Студия открыта в Енакиево по моему поручению. За образец взята студия Ленинградского областного телевидения ЛенТВ24. Теперь ленинградцы будут больше иметь информации о том, чем живет Енакиево, благодаря прямым включениям", — отметил Дрозденко.

https://ria.ru/20230824/enakievo-1891966479.html

https://ria.ru/20230816/lenoblast-1890362755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

енакиево, донецкая народная республика, александр дрозденко, петр чайковский, гуманитарная помощь