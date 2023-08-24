https://ria.ru/20230824/granitsy-1892051990.html
В США посоветовали Украине забыть о старых границах
В США посоветовали Украине забыть о старых границах - РИА Новости, 24.08.2023
В США посоветовали Украине забыть о старых границах
После окончания российско-украинского конфликта Украина перестанет существовать как независимое государство, поскольку она будет полностью зависима от... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:43
2023-08-24T17:43
2023-08-24T17:49
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. После окончания российско-украинского конфликта Украина перестанет существовать как независимое государство, поскольку она будет полностью зависима от финансовой поддержки американских банков, заявил бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он (Зеленский. – Прим.ред.) отдает будущее Украины в руки крупных американских финансовых организаций, таких как: BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs. Он продает свою страну Уолл Стрит", – констатировал он.По мнению Хо, это своеобразный бартер: Зеленский получает деньги, а взамен отдает суверенитет страны.В этом месяце Байден запросил у конгресса 40 миллиардов долларов на дополнительные расходы. Из них более половины, 24 миллиарда, предполагается выделить Киеву.Непосредственно на военные расходы предназначается 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда для Украины по линии Всемирного банка.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только "затянет страдания украинского народа".
https://ria.ru/20230824/ukraina-1891894310.html
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в мире, украина, киев, россия, blackrock, goldman sachs, всемирный банк
В мире, Украина, Киев, Россия, BlackRock, Goldman Sachs, Всемирный банк
В США посоветовали Украине забыть о старых границах
Экс-морпех США Хо: Зеленский отдает Украину в руки финансовых организаций