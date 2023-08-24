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В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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21:34 24.08.2023 (обновлено: 21:35 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/gosdep-1892096663.html
В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС
В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС
США предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они пожелают сотрудничать, заявил в четверг РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:34
2023-08-24T21:35
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они пожелают сотрудничать, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель госдепартамента, комментируя возможность расширения БРИКС."США заявляют о своей убежденности в том, что страны сами могут выбирать партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Мы продолжим работать с нашими партнерами на двухсторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укрепить наше общее процветание, а также поддержать глобальные мир и безопасность", - заявил высокопоставленный дипломат.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
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сша, государственный департамент сша, брикс, в мире, весь мир
США, Государственный департамент США, БРИКС, В мире, Весь мир
В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС

Госдеп о расширении БРИКС: страны вольны сами выбирать себе партнеров и альянсы

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они пожелают сотрудничать, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель госдепартамента, комментируя возможность расширения БРИКС.
«
"США заявляют о своей убежденности в том, что страны сами могут выбирать партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Мы продолжим работать с нашими партнерами на двухсторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укрепить наше общее процветание, а также поддержать глобальные мир и безопасность", - заявил высокопоставленный дипломат.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
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