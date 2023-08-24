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В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС

В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС

США предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они пожелают сотрудничать, заявил в четверг РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:34

2023-08-24T21:34

2023-08-24T21:35

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они пожелают сотрудничать, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель госдепартамента, комментируя возможность расширения БРИКС."США заявляют о своей убежденности в том, что страны сами могут выбирать партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Мы продолжим работать с нашими партнерами на двухсторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укрепить наше общее процветание, а также поддержать глобальные мир и безопасность", - заявил высокопоставленный дипломат.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, государственный департамент сша, брикс, в мире, весь мир