Рейтинг@Mail.ru
После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 24.08.2023 (обновлено: 20:55 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/ges-1892087639.html
После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек
После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек - РИА Новости, 24.08.2023
После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что после ЧП на Каховской ГЭС погибли 57 человек. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:27
2023-08-24T20:55
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876675764_0:147:3067:1872_1920x0_80_0_0_ce460811409b8f1e300dba1232c2a373.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что после ЧП на Каховской ГЭС погибли 57 человек."Пятьдесят семь человек мы потеряли там…", - сказал Сальдо во время встречи с главой государства. Он отметил, что потом все тела нашли.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876675764_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_70a4bf1674c509a348bb95ac92ca64a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Шойгу
После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек

Сальдо сообщил о 57 погибших после подрыва Каховской ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что после ЧП на Каховской ГЭС погибли 57 человек.
"Пятьдесят семь человек мы потеряли там…", - сказал Сальдо во время встречи с главой государства. Он отметил, что потом все тела нашли.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала