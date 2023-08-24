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После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек

После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек - РИА Новости, 24.08.2023

После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что после ЧП на Каховской ГЭС погибли 57 человек. РИА Новости, 24.08.2023

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2023-08-24T20:27

2023-08-24T20:55

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что после ЧП на Каховской ГЭС погибли 57 человек."Пятьдесят семь человек мы потеряли там…", - сказал Сальдо во время встречи с главой государства. Он отметил, что потом все тела нашли.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

россия

херсонская область

днепр (город)

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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), сергей шойгу