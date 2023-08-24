https://ria.ru/20230824/fukusima-1-1891883871.html

Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан - РИА Новости, 24.08.2023

Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Оператор атомной электростанции "Фукусима-1", компания ТЕРСО, начал сброс воды в океан, эту процедуру в прямом эфире транслировали ведущие японские... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:13

2023-08-24T07:13

2023-08-24T10:16

рафаэль гросси

фукусима-1

терсо

магатэ

токио

япония

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ТОКИО, 24 авг — РИА Новости. Оператор атомной электростанции "Фукусима-1", компания ТЕРСО, начал сброс воды в океан, эту процедуру в прямом эфире транслировали ведущие японские телекомпании.Окончательное решение правительство страны приняло во вторник. Через полчаса после этого ТЕРСО начала заливать в резервуар воду, которую до этого очистили от радионуклидов, за исключением трития, чтобы разбавить ее морской водой перед сбросом в океан. Это позволит снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм. Вода сбрасывается по трубам на расстоянии одного километра от станции.Как сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Приморью, в регионе усилили радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии после сообщений о намерении начать сброс воды с "Фукусимы".В свою очередь, представитель краевого министерства ГО и ЧС подчеркнул, что ситуация не окажет влияния на регион, уровень радиации в воде контролируется, и поводов для беспокойства нет.Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах расплавилось ядерное топливо. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий — радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Он существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время, он опасен при попадании в организм. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, хранили в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавлялось около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива в море воды, полученной при эксплуатации работающих атомных станций. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в июле заявил, что план сброса воды соответствует международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки в Фукусиме опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре.

https://ria.ru/20230815/fukusima-1890293955.html

https://ria.ru/20210627/aes-1738745744.html

https://ria.ru/20230809/fukusima-1888998589.html

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рафаэль гросси, фукусима-1, терсо, магатэ, токио, япония