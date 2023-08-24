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Всероссийский форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Ростовской области - РИА Новости, 24.08.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
12:59 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ficha-1891955167.html
Всероссийский форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Ростовской области
Всероссийский форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Ростовской области - РИА Новости, 24.08.2023
Всероссийский форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Ростовской области
Всероссийский молодежный форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Таганроге Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:59
2023-08-24T12:59
ростовская область
ростовская область
таганрог
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Всероссийский молодежный форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Таганроге Ростовской области, сообщает правительство региона. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, посетившего мероприятие, регион не случайно стал местом встречи лучших юных инженерных кадров со всей страны: область находится в числе самых продвинутых регионов РФ по внедрению IT-технологий, разработке программного обеспечения, занимает второе место в рейтинге цифровой трансформации. "Таганрог может претендовать на звание IT-столицы, потому что по плотности тех, кто занимается IT-технологиями, на душу населения он лидирует в стране. Именно поэтому форум проходит здесь, в Таганроге", - приводятся в сообщении слова губернатора. Приветствие участникам форума направил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Практически все сферы нашей жизни сегодня пронизаны решениями искусственного интеллекта. Это одна из главных технологий XXI века, которая позволяет увеличить эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологическую независимость страны, а также внедрять искусственный интеллект во все ключевые отрасли. Поэтому сегодня как никогда важно развивать цифровые технологии, которые помогут цифровой трансформации", - говорится в приветствии вице-премьера. В течение трех дней 500 ребят-участников будут общаться на площадках форума, побывают в IT-компаниях. На хакатоне команды создадут собственные инновационные продукты, а также проведут кибертурнир. Молодые разработчики смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. Губернатор области пожелал молодым разработчикам успехов в киберсостязаниях и выразил уверенность в том, что форум станет хорошей площадкой для получения полезных знаний и опыта. "У нас есть все, чтобы реализовать задачу создания новых IT-технологий, нового программного обеспечения. В Ростовской области в IT-сфере работают более 1000 компаний, 3000 предпринимателей. Они составляют основу будущего процесса – создания качественных отечественных разработок. И несколько таких разработок мы посмотрели сегодня в Южном федеральном университете, который уже идет по этому пути", - сказал Голубев. Директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева в свою очередь напомнила про важность того, что в настоящее время в Ростовской области планируют принять закон о молодых специалистах, с помощью которого можно будет решать кадровые проблемы. "Сейчас его разработкой занимаются депутаты заксобрания региона. Благодаря ему как можно больше молодых специалистов останется работать в своем регионе", - добавила она. По итогам форума планируется разработать цифровую платформу, направленную на дальнейшее развитие в Ростовской области IT-технологий.
https://ria.ru/20230823/urozhay-1891673256.html
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ростовская область, таганрог, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Таганрог, Василий Голубев

Всероссийский форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Ростовской области

© Depositphotos.com / Oleg BelovТаганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Depositphotos.com / Oleg Belov
Таганрог. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Всероссийский молодежный форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Таганроге Ростовской области, сообщает правительство региона.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, посетившего мероприятие, регион не случайно стал местом встречи лучших юных инженерных кадров со всей страны: область находится в числе самых продвинутых регионов РФ по внедрению IT-технологий, разработке программного обеспечения, занимает второе место в рейтинге цифровой трансформации. "Таганрог может претендовать на звание IT-столицы, потому что по плотности тех, кто занимается IT-технологиями, на душу населения он лидирует в стране. Именно поэтому форум проходит здесь, в Таганроге", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Приветствие участникам форума направил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Практически все сферы нашей жизни сегодня пронизаны решениями искусственного интеллекта. Это одна из главных технологий XXI века, которая позволяет увеличить эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологическую независимость страны, а также внедрять искусственный интеллект во все ключевые отрасли. Поэтому сегодня как никогда важно развивать цифровые технологии, которые помогут цифровой трансформации", - говорится в приветствии вице-премьера.
В течение трех дней 500 ребят-участников будут общаться на площадках форума, побывают в IT-компаниях. На хакатоне команды создадут собственные инновационные продукты, а также проведут кибертурнир. Молодые разработчики смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи.
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Губернатор области пожелал молодым разработчикам успехов в киберсостязаниях и выразил уверенность в том, что форум станет хорошей площадкой для получения полезных знаний и опыта. "У нас есть все, чтобы реализовать задачу создания новых IT-технологий, нового программного обеспечения. В Ростовской области в IT-сфере работают более 1000 компаний, 3000 предпринимателей. Они составляют основу будущего процесса – создания качественных отечественных разработок. И несколько таких разработок мы посмотрели сегодня в Южном федеральном университете, который уже идет по этому пути", - сказал Голубев.
Директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева в свою очередь напомнила про важность того, что в настоящее время в Ростовской области планируют принять закон о молодых специалистах, с помощью которого можно будет решать кадровые проблемы. "Сейчас его разработкой занимаются депутаты заксобрания региона. Благодаря ему как можно больше молодых специалистов останется работать в своем регионе", - добавила она.
По итогам форума планируется разработать цифровую платформу, направленную на дальнейшее развитие в Ростовской области IT-технологий.
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