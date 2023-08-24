https://ria.ru/20230824/eremeev-1891981780.html

Иосиф Пригожин покинул российское телешоу

Иосиф Пригожин покинул российское телешоу - РИА Новости, 24.08.2023

Иосиф Пригожин покинул российское телешоу

В новом сезоне программы "Звезды сошлись" соведущим Леры Кудрявцевой станет актер Тимур Еремеев вместо продюсера Иосифа Пригожина, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:07

2023-08-24T15:07

2023-08-24T15:07

шоубиз

тимур еремеев

лера кудрявцева

иосиф пригожин

нтв (телеканал)

новости шоу-бизнеса

знаменитости

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В новом сезоне программы "Звезды сошлись" соведущим Леры Кудрявцевой станет актер Тимур Еремеев вместо продюсера Иосифа Пригожина, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.По какой причине проект покинул Пригожин, не уточняется. По словам Еремеева, когда ему поступило предложение, он понял, что "готов с радостью присоединиться к команде" проекта, в том числе из-за возможности поработать с Лерой Кудрявцевой. "Она большой профессионал. Несколько лет назад мы пересекались с ней на одном мероприятии, у нас много общих друзей, но вместе никогда не работали. И когда впервые встретились на съемочной площадке, Лера, как мне показалось, сделала все, чтобы помочь мне. Она хороший человек, это понимаешь сразу. Я почувствовал добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом: хочется привнести в программу частичку себя", – приводят слова актера в пресс-службе. Ранее Тимур Еремеев был ведущим программ Первого канала, в числе которых "На самом деле", "Семейные тайны" и "У нас все дома".Премьера новых выпусков передачи "Звезды сошлись" запланирована на 27 августа на НТВ. В выпусках ведущие вместе со знаменитыми гостями будут обсуждать острые темы, связанные с творчеством, личной жизнью, здоровьем, – всем, кроме политики.

https://ria.ru/20230821/pozhenimsya-1891347437.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

тимур еремеев, лера кудрявцева, иосиф пригожин, нтв (телеканал), новости шоу-бизнеса, знаменитости