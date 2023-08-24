https://ria.ru/20230824/enakievo-1891966479.html

Ленинградский стандарт: область создает комфортные условия в Енакиево

Ленинградский стандарт: область создает комфортные условия в Енакиево - РИА Новости, 24.08.2023

Ленинградский стандарт: область создает комфортные условия в Енакиево

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего в подшефный город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) высоко оценил ход... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:33

2023-08-24T13:33

2023-08-24T13:33

ленинградская область

енакиево

донецкая народная республика

александр дрозденко

роман храменков

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего в подшефный город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) высоко оценил ход восстановительных работ городской инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Енакиево — крупный промышленный центр ДНР с населением свыше 113 тысяч человек. Шефство над городом Ленинградская область взяла в начале мая 2022 года. С этого времени регион оказывает городу-побратиму всестороннюю помощь в процессе восстановления мирной жизни. Делать сразу и добросовестно По информации пресс-службы, программу восстановления Енакиево разделена на три этапа. В первый год работы область выделила 870 миллионов рублей на ремонт дорог, жилищной, коммунальной инфраструктуры, социальных объектов и оборудование. В 2023 году к работе на подшефных территориях подключили федеральный бюджет. Это позволило расширить финансирование до двух миллиардов рублей. В текущем году будет восстановлено 82 инфраструктуры объекта. "Опыт Ленобласти — делать сразу все и добросовестно, чтобы потом не возвращаться к объекту снова. Рекомендовал главе города Роману Храменкову так организовать учебный процесс в школе, чтобы дать возможность строителям продолжать работу либо временно перераспределить учеников в другие школы", — сказал во ходе визита Дрозденко. В 2024 году планируется продолжить восстановление подшефных территорий с акцентом на ключевые объекты городской инфраструктуры. отметили в пресс-службе областной администрации Новый транспорт для обновленного города Помимо восстановления зданий Ленинградская область обновила парк общественного транспорта Енакиево, поставив городу новые трамваи и автобусы. Поэтому в процессе ремонта трамвайно-троллейбусного управления было принято решение о строительстве нового ангара, где будут обслуживать новую технику. Сейчас в капремонте Енакиевского ТТУ задействовано более 25 человек — ленинградцы и жители Донбасса. На площадке работает семь единиц строительной спецтехники, добавили в пресс-службе. "Ремонт трамвайного депо уже нельзя не заметить, как и стройку новых корпусов для техники и транспорта, которые скоро начнут работу в городе", — отметил Дрозденко и поблагодарил строителей за работу, вручив благодарственное письмо за активное участие в восстановлении трамвайно-троллейбусного депо. Чистая вода по ленинградскому стандарту Кроме того, Ленобласть помогает вернуть жителям пригорода Енакиево чистую воду. Сейчас в поселке Карло-Марксово, входящего в агломерацию города Енакиево, завершается установка модулей очистки сточных вод. Ленинградские специалисты подключают оборудование к внешним сетям и готовятся к пуско-наладочным работам, отметили в пресс-службе. Модульные сооружения очистки сточных вод — новинка для агломерации Енакиево. Два комплекса общей мощность одна тысяча кубометров в сутки справятся с очисткой всех стоков из Карло-Марксово. "Ленинградский стандарт: там, где хорошо надо делать лучше. Там, где пока плохо - тоже надо делать на отлично. Такой подход используем и в восстановлении Енакиево: так искали воду для города, где еще полгода назад водоснабжение было по часам и не каждый день, так обследовали и восстанавливали трубы, так сейчас строим канализационно-очистные сооружения в Карло-Марксово, где их не было никогда, а теперь система будет лучшей в республике", — отметил губернатор при посещении объекта. Современный МФЦ В пресс-службе добавили, что также в Енакиево будет расширен многофункциональный центр "Мои документы", который заработал на проспекте Металлургов с сентября прошлого года. Здесь жителям ДНР оказывают самые популярные услуги: выдачу или замену паспорта Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, обновление данных СНИЛС, регистрацию или подтверждение учетной записи на "Госуслугах", оформление материнского капитала, единого пособия семьям с детьми до 17 лет и беременным, полиса ОМС и многое другое. Данные услуги так востребованы, что было принято решение расширить центр МФЦ. В обновленном офисе появятся удобные пространства для заявителей, включая комнату матери и ребенка, детскую комнату, предусмотрев также необходимые возможности для посещения МФЦ маломобильными гражданами. "Чтобы расширить центр подобрали рядом цокольное помещение, чтобы открыть еще два десятка окон обслуживания. Естественно, нужен ремонт, естественно с полной заменой инженерной инфраструктуры. Посчитали затраты и сроки — открыть новый центр планируем через год", — прокомментировал Дрозденко.

https://ria.ru/20230808/lenoblast-1888802065.html

https://ria.ru/20230803/lenoblast-1888030738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

енакиево, донецкая народная республика, александр дрозденко, роман храменков, жкх