Рейтинг@Mail.ru
Ленинградский стандарт: область создает комфортные условия в Енакиево - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
13:33 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/enakievo-1891966479.html
Ленинградский стандарт: область создает комфортные условия в Енакиево
Ленинградский стандарт: область создает комфортные условия в Енакиево - РИА Новости, 24.08.2023
Ленинградский стандарт: область создает комфортные условия в Енакиево
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего в подшефный город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) высоко оценил ход... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:33
2023-08-24T13:33
ленинградская область
енакиево
донецкая народная республика
александр дрозденко
роман храменков
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего в подшефный город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) высоко оценил ход восстановительных работ городской инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Енакиево — крупный промышленный центр ДНР с населением свыше 113 тысяч человек. Шефство над городом Ленинградская область взяла в начале мая 2022 года. С этого времени регион оказывает городу-побратиму всестороннюю помощь в процессе восстановления мирной жизни. Делать сразу и добросовестно По информации пресс-службы, программу восстановления Енакиево разделена на три этапа. В первый год работы область выделила 870 миллионов рублей на ремонт дорог, жилищной, коммунальной инфраструктуры, социальных объектов и оборудование. В 2023 году к работе на подшефных территориях подключили федеральный бюджет. Это позволило расширить финансирование до двух миллиардов рублей. В текущем году будет восстановлено 82 инфраструктуры объекта. "Опыт Ленобласти — делать сразу все и добросовестно, чтобы потом не возвращаться к объекту снова. Рекомендовал главе города Роману Храменкову так организовать учебный процесс в школе, чтобы дать возможность строителям продолжать работу либо временно перераспределить учеников в другие школы", — сказал во ходе визита Дрозденко. В 2024 году планируется продолжить восстановление подшефных территорий с акцентом на ключевые объекты городской инфраструктуры. отметили в пресс-службе областной администрации Новый транспорт для обновленного города Помимо восстановления зданий Ленинградская область обновила парк общественного транспорта Енакиево, поставив городу новые трамваи и автобусы. Поэтому в процессе ремонта трамвайно-троллейбусного управления было принято решение о строительстве нового ангара, где будут обслуживать новую технику. Сейчас в капремонте Енакиевского ТТУ задействовано более 25 человек — ленинградцы и жители Донбасса. На площадке работает семь единиц строительной спецтехники, добавили в пресс-службе. "Ремонт трамвайного депо уже нельзя не заметить, как и стройку новых корпусов для техники и транспорта, которые скоро начнут работу в городе", — отметил Дрозденко и поблагодарил строителей за работу, вручив благодарственное письмо за активное участие в восстановлении трамвайно-троллейбусного депо. Чистая вода по ленинградскому стандарту Кроме того, Ленобласть помогает вернуть жителям пригорода Енакиево чистую воду. Сейчас в поселке Карло-Марксово, входящего в агломерацию города Енакиево, завершается установка модулей очистки сточных вод. Ленинградские специалисты подключают оборудование к внешним сетям и готовятся к пуско-наладочным работам, отметили в пресс-службе. Модульные сооружения очистки сточных вод — новинка для агломерации Енакиево. Два комплекса общей мощность одна тысяча кубометров в сутки справятся с очисткой всех стоков из Карло-Марксово. "Ленинградский стандарт: там, где хорошо надо делать лучше. Там, где пока плохо - тоже надо делать на отлично. Такой подход используем и в восстановлении Енакиево: так искали воду для города, где еще полгода назад водоснабжение было по часам и не каждый день, так обследовали и восстанавливали трубы, так сейчас строим канализационно-очистные сооружения в Карло-Марксово, где их не было никогда, а теперь система будет лучшей в республике", — отметил губернатор при посещении объекта. Современный МФЦ В пресс-службе добавили, что также в Енакиево будет расширен многофункциональный центр "Мои документы", который заработал на проспекте Металлургов с сентября прошлого года. Здесь жителям ДНР оказывают самые популярные услуги: выдачу или замену паспорта Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, обновление данных СНИЛС, регистрацию или подтверждение учетной записи на "Госуслугах", оформление материнского капитала, единого пособия семьям с детьми до 17 лет и беременным, полиса ОМС и многое другое. Данные услуги так востребованы, что было принято решение расширить центр МФЦ. В обновленном офисе появятся удобные пространства для заявителей, включая комнату матери и ребенка, детскую комнату, предусмотрев также необходимые возможности для посещения МФЦ маломобильными гражданами. "Чтобы расширить центр подобрали рядом цокольное помещение, чтобы открыть еще два десятка окон обслуживания. Естественно, нужен ремонт, естественно с полной заменой инженерной инфраструктуры. Посчитали затраты и сроки — открыть новый центр планируем через год", — прокомментировал Дрозденко.
https://ria.ru/20230808/lenoblast-1888802065.html
https://ria.ru/20230803/lenoblast-1888030738.html
https://ria.ru/20230728/lenoblast-1886921573.html
енакиево
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:0:2620:1965_1920x0_80_0_0_2ca48e2a65a1da1822c353dca6ffa8e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
енакиево, донецкая народная республика, александр дрозденко, роман храменков, жкх
Ленинградская область , Енакиево, Донецкая Народная Республика, Александр Дрозденко, Роман Храменков, ЖКХ

Ленинградский стандарт: область создает комфортные условия в Енакиево

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего в подшефный город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) высоко оценил ход восстановительных работ городской инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Енакиево — крупный промышленный центр ДНР с населением свыше 113 тысяч человек. Шефство над городом Ленинградская область взяла в начале мая 2022 года. С этого времени регион оказывает городу-побратиму всестороннюю помощь в процессе восстановления мирной жизни.
Ленобласть наладила централизованную доставку посылок на Донбасс - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Ленобласть наладила централизованную доставку посылок на Донбасс
8 августа, 11:51

Делать сразу и добросовестно

По информации пресс-службы, программу восстановления Енакиево разделена на три этапа. В первый год работы область выделила 870 миллионов рублей на ремонт дорог, жилищной, коммунальной инфраструктуры, социальных объектов и оборудование. В 2023 году к работе на подшефных территориях подключили федеральный бюджет. Это позволило расширить финансирование до двух миллиардов рублей. В текущем году будет восстановлено 82 инфраструктуры объекта.
"Опыт Ленобласти — делать сразу все и добросовестно, чтобы потом не возвращаться к объекту снова. Рекомендовал главе города Роману Храменкову так организовать учебный процесс в школе, чтобы дать возможность строителям продолжать работу либо временно перераспределить учеников в другие школы", — сказал во ходе визита Дрозденко.
В 2024 году планируется продолжить восстановление подшефных территорий с акцентом на ключевые объекты городской инфраструктуры. отметили в пресс-службе областной администрации
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Ленобласть отмечена благодарностью Минстроя РФ за помощь Донбассу
3 августа, 17:37

Новый транспорт для обновленного города

Помимо восстановления зданий Ленинградская область обновила парк общественного транспорта Енакиево, поставив городу новые трамваи и автобусы. Поэтому в процессе ремонта трамвайно-троллейбусного управления было принято решение о строительстве нового ангара, где будут обслуживать новую технику. Сейчас в капремонте Енакиевского ТТУ задействовано более 25 человек — ленинградцы и жители Донбасса. На площадке работает семь единиц строительной спецтехники, добавили в пресс-службе.
«
"Ремонт трамвайного депо уже нельзя не заметить, как и стройку новых корпусов для техники и транспорта, которые скоро начнут работу в городе", — отметил Дрозденко и поблагодарил строителей за работу, вручив благодарственное письмо за активное участие в восстановлении трамвайно-троллейбусного депо.

Чистая вода по ленинградскому стандарту

Кроме того, Ленобласть помогает вернуть жителям пригорода Енакиево чистую воду. Сейчас в поселке Карло-Марксово, входящего в агломерацию города Енакиево, завершается установка модулей очистки сточных вод. Ленинградские специалисты подключают оборудование к внешним сетям и готовятся к пуско-наладочным работам, отметили в пресс-службе.
Модульные сооружения очистки сточных вод — новинка для агломерации Енакиево. Два комплекса общей мощность одна тысяча кубометров в сутки справятся с очисткой всех стоков из Карло-Марксово.
Ленобласть внедряет единую программу адаптации участников СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Ленобласть внедряет единую программу адаптации участников СВО
28 июля, 17:08
"Ленинградский стандарт: там, где хорошо надо делать лучше. Там, где пока плохо - тоже надо делать на отлично. Такой подход используем и в восстановлении Енакиево: так искали воду для города, где еще полгода назад водоснабжение было по часам и не каждый день, так обследовали и восстанавливали трубы, так сейчас строим канализационно-очистные сооружения в Карло-Марксово, где их не было никогда, а теперь система будет лучшей в республике", — отметил губернатор при посещении объекта.

Современный МФЦ

В пресс-службе добавили, что также в Енакиево будет расширен многофункциональный центр "Мои документы", который заработал на проспекте Металлургов с сентября прошлого года. Здесь жителям ДНР оказывают самые популярные услуги: выдачу или замену паспорта Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, обновление данных СНИЛС, регистрацию или подтверждение учетной записи на "Госуслугах", оформление материнского капитала, единого пособия семьям с детьми до 17 лет и беременным, полиса ОМС и многое другое. Данные услуги так востребованы, что было принято решение расширить центр МФЦ.
В обновленном офисе появятся удобные пространства для заявителей, включая комнату матери и ребенка, детскую комнату, предусмотрев также необходимые возможности для посещения МФЦ маломобильными гражданами.
«
"Чтобы расширить центр подобрали рядом цокольное помещение, чтобы открыть еще два десятка окон обслуживания. Естественно, нужен ремонт, естественно с полной заменой инженерной инфраструктуры. Посчитали затраты и сроки — открыть новый центр планируем через год", — прокомментировал Дрозденко.
 
Ленинградская областьЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаАлександр ДрозденкоРоман ХраменковЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала