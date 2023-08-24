https://ria.ru/20230824/eksport-1891985340.html

Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию вырос в 1,6 раза

Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию вырос в 1,6 раза - РИА Новости, 24.08.2023

Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию вырос в 1,6 раза

Экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию в январе-июле вырос в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, следует из данных... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:33

2023-08-24T14:33

2023-08-24T14:33

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россия

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию в январе-июле вырос в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, следует из данных статистического агентства страны. По данным статведомства, объем общего экспорта овощей и фруктов из Узбекистана в январе-июле увеличился на 20%, до 1,124 миллиона тонн, в том числе в Россию - 398,4 тысячи тонн. Годом ранее на российский рынок было поставлено 253,5 тысячи тонн. Таким образом, рост за указанный период составил 1,6 раза. Кроме России, в числе крупных рынок сбыта плодоовощной продукции также оказался Казахстан (379,7 тысячи тонн) и Киргизия (145,4 тысячи тонн). По данным официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из Узбекистана. Так, в прошлом году объем плодоовощного экспорта из республики в РФ вырос в 1,4 раза, до 542 тысяч тонн.

https://ria.ru/20230823/proizvodstvo-1891835058.html

https://ria.ru/20230824/kitay-1891896448.html

россия

узбекистан

казахстан

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экономика, россия, узбекистан, казахстан