https://ria.ru/20230824/eksar-1892029746.html
ЭКСАР участвовал во встрече руководства экспортных кредитных агентств ЕАЭС
ЭКСАР участвовал во встрече руководства экспортных кредитных агентств ЕАЭС - РИА Новости, 24.08.2023
ЭКСАР участвовал во встрече руководства экспортных кредитных агентств ЕАЭС
Руководство ЭКСАР приняло участие в ежегодной встрече экспортных кредитных агентств стран-членов Евразийского экономического союза (ЭКА ЕАЭС) в Астане... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:22
2023-08-24T16:22
2023-08-24T16:26
астана
россия
евразийский экономический союз
российский экспортный центр (рэц)
казахстан
экономика
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Руководство ЭКСАР приняло участие в ежегодной встрече экспортных кредитных агентств стран-членов Евразийского экономического союза (ЭКА ЕАЭС) в Астане (Казахстан) 17 августа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В ходе встречи обсуждались результаты деятельности и ключевые организационные изменения, а также развитие продуктового предложения для экспортеров стран-участниц ЕАЭС, инструменты поддержки экспорта малых и средних предприятий и взаимодействие агентств с Евразийской перестраховочной компанией", - говорится в сообщении."В рамках платформы ЭКА ЕАЭС нам удалось создать условия для продуктивного и открытого обмена опытом и информацией. Подобные встречи важны не только с точки зрения формирования стратегии каждого отдельного ЭКА. Они позволяют создавать общий инструментарий поддержки компаний в периметре Союза", - отметил генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.Площадка ЭКА ЕАЭС, созданная в рамках Меморандума о сотрудничестве в 2017 году, остается одним из ключевых инструментов для обмена опытом и осуществления координации в рамках поддержки национальных компаний. Во встречах традиционно принимают участие руководители и эксперты экспортных кредитных агентств Армянской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астана, россия, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц), казахстан, экономика
Астана, Россия, Евразийский экономический союз, Российский экспортный центр (РЭЦ), Казахстан, Экономика
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Руководство ЭКСАР приняло участие в ежегодной встрече экспортных кредитных агентств стран-членов Евразийского экономического союза (ЭКА ЕАЭС) в Астане (Казахстан) 17 августа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В ходе встречи обсуждались результаты деятельности и ключевые организационные изменения, а также развитие продуктового предложения для экспортеров стран-участниц ЕАЭС, инструменты поддержки экспорта малых и средних предприятий и взаимодействие агентств с Евразийской перестраховочной компанией", - говорится в сообщении.
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"В рамках платформы ЭКА ЕАЭС нам удалось создать условия для продуктивного и открытого обмена опытом и информацией. Подобные встречи важны не только с точки зрения формирования стратегии каждого отдельного ЭКА. Они позволяют создавать общий инструментарий поддержки компаний в периметре Союза", - отметил генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
Площадка ЭКА ЕАЭС, созданная в рамках Меморандума о сотрудничестве в 2017 году, остается одним из ключевых инструментов для обмена опытом и осуществления координации в рамках поддержки национальных компаний. Во встречах традиционно принимают участие руководители и эксперты экспортных кредитных агентств Армянской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации.