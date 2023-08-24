https://ria.ru/20230824/eksar-1892029746.html

ЭКСАР участвовал во встрече руководства экспортных кредитных агентств ЕАЭС

ЭКСАР участвовал во встрече руководства экспортных кредитных агентств ЕАЭС - РИА Новости, 24.08.2023

ЭКСАР участвовал во встрече руководства экспортных кредитных агентств ЕАЭС

Руководство ЭКСАР приняло участие в ежегодной встрече экспортных кредитных агентств стран-членов Евразийского экономического союза (ЭКА ЕАЭС) в Астане... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:22

2023-08-24T16:22

2023-08-24T16:26

астана

россия

евразийский экономический союз

российский экспортный центр (рэц)

казахстан

экономика

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Руководство ЭКСАР приняло участие в ежегодной встрече экспортных кредитных агентств стран-членов Евразийского экономического союза (ЭКА ЕАЭС) в Астане (Казахстан) 17 августа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В ходе встречи обсуждались результаты деятельности и ключевые организационные изменения, а также развитие продуктового предложения для экспортеров стран-участниц ЕАЭС, инструменты поддержки экспорта малых и средних предприятий и взаимодействие агентств с Евразийской перестраховочной компанией", - говорится в сообщении."В рамках платформы ЭКА ЕАЭС нам удалось создать условия для продуктивного и открытого обмена опытом и информацией. Подобные встречи важны не только с точки зрения формирования стратегии каждого отдельного ЭКА. Они позволяют создавать общий инструментарий поддержки компаний в периметре Союза", - отметил генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.Площадка ЭКА ЕАЭС, созданная в рамках Меморандума о сотрудничестве в 2017 году, остается одним из ключевых инструментов для обмена опытом и осуществления координации в рамках поддержки национальных компаний. Во встречах традиционно принимают участие руководители и эксперты экспортных кредитных агентств Армянской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астана, россия, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц), казахстан, экономика