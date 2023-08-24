https://ria.ru/20230824/dps-1891880401.html

Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС

Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС - РИА Новости, 24.08.2023

Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС

Пост ДПС выставлен на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T05:41

2023-08-24T05:41

2023-08-24T05:41

россия

москва

санкт-петербург

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение частного самолета в тверской области

происшествия

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СЕЛО КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг - РИА Новости. Пост ДПС выставлен на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров которого числился Евгений Пригожин, передает корреспондент РИА Новости. МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Участок дороги, граничащий с полем на подъезде к селу, перекрыт, сотрудники ДПС просят развернуться, не уточняя, почему проезд в населенный пункт по просёлочной дороге закрыт. Село Куженкино находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа, на взъезде в который лежит фрагмент разбившегося самолета.

https://ria.ru/20230824/samolet-1891875793.html

россия

москва

санкт-петербург

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россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области, происшествия