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Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС - РИА Новости, 24.08.2023
Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
Пост ДПС выставлен на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:41
2023-08-24T05:41
2023-08-24T05:41
россия
москва
санкт-петербург
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
происшествия
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СЕЛО КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг - РИА Новости. Пост ДПС выставлен на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров которого числился Евгений Пригожин, передает корреспондент РИА Новости. МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Участок дороги, граничащий с полем на подъезде к селу, перекрыт, сотрудники ДПС просят развернуться, не уточняя, почему проезд в населенный пункт по просёлочной дороге закрыт. Село Куженкино находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа, на взъезде в который лежит фрагмент разбившегося самолета.
https://ria.ru/20230824/samolet-1891875793.html
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россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области, происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области, Происшествия
Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
На подъезде к селу Куженкино, где упал самолет Пригожина, выставили пост ДПС