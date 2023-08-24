Рейтинг@Mail.ru
Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:41 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/dps-1891880401.html
Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС - РИА Новости, 24.08.2023
Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
Пост ДПС выставлен на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:41
2023-08-24T05:41
россия
москва
санкт-петербург
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891858953_0:43:3492:2007_1920x0_80_0_0_32a2e17fbf331ddd8de0ccb14ab30b57.jpg
СЕЛО КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг - РИА Новости. Пост ДПС выставлен на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров которого числился Евгений Пригожин, передает корреспондент РИА Новости. МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Участок дороги, граничащий с полем на подъезде к селу, перекрыт, сотрудники ДПС просят развернуться, не уточняя, почему проезд в населенный пункт по просёлочной дороге закрыт. Село Куженкино находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа, на взъезде в который лежит фрагмент разбившегося самолета.
https://ria.ru/20230824/samolet-1891875793.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891858953_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_e43a3e1702437f0d4e5bb83b8481fea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области, происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области, Происшествия
Въезд в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС

На подъезде к селу Куженкино, где упал самолет Пригожина, выставили пост ДПС

© РИА Новости / Михаил Царюк | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в районе падения самолета Пригожина в Тверской области
Машина скорой помощи в районе падения самолета Пригожина в Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Царюк
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи в районе падения самолета Пригожина в Тверской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕЛО КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг - РИА Новости. Пост ДПС выставлен на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров которого числился Евгений Пригожин, передает корреспондент РИА Новости.
МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
Участок дороги, граничащий с полем на подъезде к селу, перекрыт, сотрудники ДПС просят развернуться, не уточняя, почему проезд в населенный пункт по просёлочной дороге закрыт.
Село Куженкино находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа, на взъезде в который лежит фрагмент разбившегося самолета.
Обломки разбившегося самолета Евгения Пригожина - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения
03:45
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургЕвгений ПригожинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение частного самолета в Тверской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала