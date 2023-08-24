https://ria.ru/20230824/donorstvo-1891917801.html

Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь

Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь - РИА Новости, 24.08.2023

Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь

Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?

2023-08-24T12:00

2023-08-24T12:00

2023-08-24T14:35

мы все умрём. но это не точно

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Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь? audio/mpeg

Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь? audio/mpeg

О болезнях крови и донорстве костного мозга человека рассказала Евгения Медведовская кандидат медицинских наук, гематолог и автор телеграм-канала "Hematology for you".Как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы вы можете послушать в эпизоде "Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Евгения МедведовскаяЭпизод подготовил: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, подкаст, медицина, кровь, донорство, рак, лейкоциты, здоровый образ жизни (зож), аудио