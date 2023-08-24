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Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь - РИА Новости, 24.08.2023
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12:00 24.08.2023 (обновлено: 14:35 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/donorstvo-1891917801.html
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь - РИА Новости, 24.08.2023
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?
2023-08-24T12:00
2023-08-24T14:35
мы все умрём. но это не точно
наука
подкаст
медицина
кровь
донорство
рак
лейкоциты
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Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?
audio/mpeg
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?
audio/mpeg
О болезнях крови и донорстве костного мозга человека рассказала Евгения Медведовская кандидат медицинских наук, гематолог и автор телеграм-канала "Hematology for you".Как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы вы можете послушать в эпизоде "Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Евгения МедведовскаяЭпизод подготовил: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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наука, подкаст, медицина, кровь, донорство, рак, лейкоциты, здоровый образ жизни (зож), аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Наука, Подкаст, Медицина, Кровь, Донорство, Рак, Лейкоциты, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
Мы все умрём. Но это не точно

Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь

Мы все умрём. Но это не точно
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
12:00
Читать ria.ru в
Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?
О болезнях крови и донорстве костного мозга человека рассказала Евгения Медведовская кандидат медицинских наук, гематолог и автор телеграм-канала "Hematology for you".

Как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы вы можете послушать в эпизоде "Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить".

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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эксперт эпизода: Евгения Медведовская

Эпизод подготовил: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноНаукаПодкастМедицинаКровьДонорствоРакЛейкоцитыЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
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