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Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь - РИА Новости, 24.08.2023
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?
2023-08-24T12:00
2023-08-24T12:00
2023-08-24T14:35
мы все умрём. но это не точно
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Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?
audio/mpeg
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?
audio/mpeg
О болезнях крови и донорстве костного мозга человека рассказала Евгения Медведовская кандидат медицинских наук, гематолог и автор телеграм-канала "Hematology for you".Как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы вы можете послушать в эпизоде "Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Евгения МедведовскаяЭпизод подготовил: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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наука, подкаст, медицина, кровь, донорство, рак, лейкоциты, здоровый образ жизни (зож), аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Наука, Подкаст, Медицина, Кровь, Донорство, Рак, Лейкоциты, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
Что такое донорство костного мозга и как спасти чужую жизнь
Современная гематология научилась не только диагностировать болезни крови, но и эффективно с ними бороться. Что "болит" в крови, чем сдача крови отличается от донорства костного мозга? Почему рак крови теперь не приговор и каким образом можно спасти чужую жизнь?