https://ria.ru/20230706/krov-1882194036.html

Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить

Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить - РИА Новости, 06.07.2023

Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить

У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?

2023-07-06T14:00

2023-07-06T14:00

2023-07-06T14:00

мы все умрём. но это не точно

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Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни? audio/mpeg

Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни? audio/mpeg

О крови и её функциях в организме человека рассказала Евгения Медведовская кандидат медицинских наук, гематолог и автор телеграм-канала "Hematology for you".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Евгения МедведовскаяЭпизод подготовил: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, наука, кровь, медицина, здоровье, аудио, биология, химия, всемирный день донора крови