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Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить - РИА Новости, 06.07.2023
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?
2023-07-06T14:00
2023-07-06T14:00
2023-07-06T14:00
мы все умрём. но это не точно
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Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?
audio/mpeg
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?
audio/mpeg
О крови и её функциях в организме человека рассказала Евгения Медведовская кандидат медицинских наук, гематолог и автор телеграм-канала "Hematology for you".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Евгения МедведовскаяЭпизод подготовил: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, наука, кровь, медицина, здоровье, аудио, биология, химия, всемирный день донора крови
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Наука, Кровь, Медицина, Здоровье, биология, Химия, Всемирный день донора крови
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?