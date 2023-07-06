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Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить - РИА Новости, 06.07.2023
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14:00 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/krov-1882194036.html
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить - РИА Новости, 06.07.2023
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?
2023-07-06T14:00
2023-07-06T14:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
наука
кровь
медицина
здоровье
биология
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Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?
audio/mpeg
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?
audio/mpeg
О крови и её функциях в организме человека рассказала Евгения Медведовская кандидат медицинских наук, гематолог и автор телеграм-канала "Hematology for you".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Евгения МедведовскаяЭпизод подготовил: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, наука, кровь, медицина, здоровье, аудио, биология, химия, всемирный день донора крови
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Наука, Кровь, Медицина, Здоровье, биология, Химия, Всемирный день донора крови
Мы все умрём. Но это не точно

Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить

Мы все умрём. Но это не точно
Гематология против мифов о вампирах. Зачем нам кровь и можно ли ее пить
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
У взрослого человека в среднем около пяти литров крови, а угроза летального исхода наступает уже при потере двух. Но как кровь вообще появляется в нашем организме, и почему делится на группы и резус-факторы? Как кровь закупоривает раны, доставляет кислород и побеждает болезни?
О крови и её функциях в организме человека рассказала Евгения Медведовская кандидат медицинских наук, гематолог и автор телеграм-канала "Hematology for you".

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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эксперт эпизода: Евгения Медведовская

Эпизод подготовил: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастНаукаКровьМедицинаЗдоровьебиологияХимияВсемирный день донора крови
 
 
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