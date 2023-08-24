https://ria.ru/20230824/chelovek-1892074898.html

Пригожин был человеком сложной судьбы, заявил Путин

Пригожин был человеком сложной судьбы, заявил Путин - РИА Новости, 25.08.2023

Пригожин был человеком сложной судьбы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что знал основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина давно, он был человеком со сложной судьбой, но талантливым,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-24T19:02

2023-08-24T19:02

2023-08-25T01:06

владимир путин

россия

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

денис пушилин

донецкая народная республика

африка

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что знал основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина давно, он был человеком со сложной судьбой, но талантливым, добивался нужных результатов и не только для себя, но и для общего дела."Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности", - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Глава государства напомнил, что Пригожин занимался в Африке нефтью, газом, добывал драгоценные металлы и камни. "Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами", - добавил президент.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html

https://ria.ru/20230824/soboleznovanie-1892074642.html

россия

донецкая народная республика

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владимир путин, россия, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), денис пушилин, донецкая народная республика, африка, крушение частного самолета в тверской области