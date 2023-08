https://ria.ru/20230824/briks-1892045508.html

Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР

Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 24.08.2023

Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР

Ведущие мировые СМИ видят в расширении БРИКС вызов доминированию США и G7 на мировой арене, также называя решение о новых членах победой президента РФ Владимира РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24

2023-08-24T17:23

2023-08-24T17:42

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ видят в расширении БРИКС вызов доминированию США и G7 на мировой арене, также называя решение о новых членах победой президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Хотя западные издания отмечают противоречия между членами объединения, индийские СМИ подчеркивают, что они все равно идут на контакт. Редактор арабской газеты даже написал на фоне саммита, что однополярный мир перестал быть реальностью, а БРИКС он назвал спасательным кругом. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Вызов G7 Американская газета New York Times, говоря о расширении БРИКС, пишет, что теперь эта группа стран стремится "бросить вызов" доминированию возглавляемых Западом площадок, таких как "Большая семерка" и Всемирный банк. Шведская газета Dagens Industri также отмечает, что страны БРИКС "хотят стать противовесом западному доминированию в мире". Издание подчеркивает, что одной из целей БРИКС стало создание "еще одной мировой валюты, способной конкурировать с долларом". Европейское издание Euractiv в свою очередь пишет, что планы БРИКС по расширению и продвижению Нового банка развития в качестве альтернативы существующим финансовым организациям вызывают беспокойство на Западе. Победа Путина и Си Цзиньпина Американская газета Wall Street Journal считает, что расширение БРИКС - это победа для председателя КНР и президента РФ. По мнению газеты, именно эти лидеры стремились к росту блока перед лицом усиливающейся геополитической и экономической конкуренции с Западом. "Они утверждали, что более масштабный клуб даст развивающемуся миру более сильный голос, равный его размеру", - пишет издание. Также победой лидера КНР расширение БРИКС называет и британская газета Financial Times. По ее мнению, Китай настаивал на быстром расширении группы перед саммитом, чтобы создать более крупного конкурента "Большой семерке". Сложные отношения Однако ряд западных СМИ полагают, что расширение БРИКС может иметь и негативный эффект. Так, газета Wall Street Journal приводит мнение аналитиков, по словам которых, расширение группы якобы может еще больше подорвать согласованность и процесс принятия решений в блоке. "Довольно странный выбор стран (новых членов - ред.)", - приводит газета слова старшего научного сотрудника аналитического центра в Претории Прияла Сингха, который указывает на непростые отношения между Саудовской Аравией и Ираном, а также между Египтом и Эфиопией. Европейская газета Politico пишет, что решение о расширении БРИКС отражает отсутствие прогресса в углублении существующего альянса. Как отмечает издание, некоторые из новых членов, в особенности Саудовская Аравия и Иран, имеют непростую историю отношений, в связи с чем, по мнению Politico, у них мало шансов на последовательные действия, помимо укрепления представительства Ближнего Востока и Африки в блоке. Немецкие издания Augsburger Allgemeine и Frankfurter Allgemeine Zeitung полагают, что хотя расширение БРИКС и призвано продемонстрировать единство объединения, оно не способно снять напряженность между Индией и Китаем, которые борются за влияние в своем регионе. Несмотря на противоречия При этом председатель КНР и премьер Индии, о сложных отношениях которых пишут СМИ, в ходе саммита были замечены во время короткой беседы. На это обращает внимание индийская газета Times of India. Она подчеркивает, что их общение прошло на фоне "тупиковой ситуации", в которой две страны находятся на протяжении последних трех лет из-за напряженности на линии фактического контроля. Другое индийское издание Hindustan Times также пишет, что несмотря на некоторые разногласия среди лидеров БРИКС, все они публично выразили поддержку вступлению новых стран. Удар по США Как пишет американское издание Newsweek, Пекин и Москва использовали ежегодную встречу как возможность нанести удар по США, представив страну как державу-гегемона, не желающую конкурировать с новыми силами на мировой арене. Автор статьи отмечает, что использование Вашингтоном санкций не заставило изменить свои решения те страны, против которых они введены. При этом санкции могут способствовать созданию новой глобальной финансовой архитектуры, невосприимчивой к ограничительным мерам, добавляет издание. Newsweek отмечает, что потенциал серьезных стратегических последствий для Вашингтона явно присутствует. Австралийское издание Sydney Morning Herald также расценило выступление лидеров РФ и КНР как "воинственные". По мнению газеты, они намекали на некую конкретную страну, которая старается нанести вред развивающимся странам из-за одержимости сохранением своей гегемонии. Арабский взгляд Главный редактор египетского журнала "Аль-Ахрам Аль-Араби" Джамаль аль-Кашки в статье для общеарабской газеты "Аш-Шарк Аль-Аусат" написал, что однополярный мир больше не является реальностью. По его словам, Россия вернулась на международную арену, Китай находится на новом этапе, Индия, Бразилия и ЮАР ненамного отстают от них. Джамаль аль-Кашки отмечает, что эти страны создали новый полюс, который далек от идей политолога Фрэнсиса Фукуямы или экс-советника президента США Збигнева Бжезинского об однополярном мире и доминировании Вашингтона. Он пишет, что страны юга больше не могут позволить себе роскошь созерцать и сводить счеты, а в "зонтике" Вашингтона много дыр, он не может укрыть тех, кто им пользуется. По словам редактора арабского издания, БРИКС - это спасательный круг для тех, кто придерживался идеи неприсоединения. Сама статья называется "БРИКС пишет конец истории Фукуямы".

