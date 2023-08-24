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Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 24.08.2023
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17:23 24.08.2023 (обновлено: 17:42 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1892045508.html
Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР
Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 24.08.2023
Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР
Ведущие мировые СМИ видят в расширении БРИКС вызов доминированию США и G7 на мировой арене, также называя решение о новых членах победой президента РФ Владимира РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:23
2023-08-24T17:42
в мире
брикс
g7
владимир путин
россия
сша
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ видят в расширении БРИКС вызов доминированию США и G7 на мировой арене, также называя решение о новых членах победой президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Хотя западные издания отмечают противоречия между членами объединения, индийские СМИ подчеркивают, что они все равно идут на контакт. Редактор арабской газеты даже написал на фоне саммита, что однополярный мир перестал быть реальностью, а БРИКС он назвал спасательным кругом. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Вызов G7 Американская газета New York Times, говоря о расширении БРИКС, пишет, что теперь эта группа стран стремится "бросить вызов" доминированию возглавляемых Западом площадок, таких как "Большая семерка" и Всемирный банк. Шведская газета Dagens Industri также отмечает, что страны БРИКС "хотят стать противовесом западному доминированию в мире". Издание подчеркивает, что одной из целей БРИКС стало создание "еще одной мировой валюты, способной конкурировать с долларом". Европейское издание Euractiv в свою очередь пишет, что планы БРИКС по расширению и продвижению Нового банка развития в качестве альтернативы существующим финансовым организациям вызывают беспокойство на Западе. Победа Путина и Си Цзиньпина Американская газета Wall Street Journal считает, что расширение БРИКС - это победа для председателя КНР и президента РФ. По мнению газеты, именно эти лидеры стремились к росту блока перед лицом усиливающейся геополитической и экономической конкуренции с Западом. "Они утверждали, что более масштабный клуб даст развивающемуся миру более сильный голос, равный его размеру", - пишет издание. Также победой лидера КНР расширение БРИКС называет и британская газета Financial Times. По ее мнению, Китай настаивал на быстром расширении группы перед саммитом, чтобы создать более крупного конкурента "Большой семерке". Сложные отношения Однако ряд западных СМИ полагают, что расширение БРИКС может иметь и негативный эффект. Так, газета Wall Street Journal приводит мнение аналитиков, по словам которых, расширение группы якобы может еще больше подорвать согласованность и процесс принятия решений в блоке. "Довольно странный выбор стран (новых членов - ред.)", - приводит газета слова старшего научного сотрудника аналитического центра в Претории Прияла Сингха, который указывает на непростые отношения между Саудовской Аравией и Ираном, а также между Египтом и Эфиопией. Европейская газета Politico пишет, что решение о расширении БРИКС отражает отсутствие прогресса в углублении существующего альянса. Как отмечает издание, некоторые из новых членов, в особенности Саудовская Аравия и Иран, имеют непростую историю отношений, в связи с чем, по мнению Politico, у них мало шансов на последовательные действия, помимо укрепления представительства Ближнего Востока и Африки в блоке. Немецкие издания Augsburger Allgemeine и Frankfurter Allgemeine Zeitung полагают, что хотя расширение БРИКС и призвано продемонстрировать единство объединения, оно не способно снять напряженность между Индией и Китаем, которые борются за влияние в своем регионе. Несмотря на противоречия При этом председатель КНР и премьер Индии, о сложных отношениях которых пишут СМИ, в ходе саммита были замечены во время короткой беседы. На это обращает внимание индийская газета Times of India. Она подчеркивает, что их общение прошло на фоне "тупиковой ситуации", в которой две страны находятся на протяжении последних трех лет из-за напряженности на линии фактического контроля. Другое индийское издание Hindustan Times также пишет, что несмотря на некоторые разногласия среди лидеров БРИКС, все они публично выразили поддержку вступлению новых стран. Удар по США Как пишет американское издание Newsweek, Пекин и Москва использовали ежегодную встречу как возможность нанести удар по США, представив страну как державу-гегемона, не желающую конкурировать с новыми силами на мировой арене. Автор статьи отмечает, что использование Вашингтоном санкций не заставило изменить свои решения те страны, против которых они введены. При этом санкции могут способствовать созданию новой глобальной финансовой архитектуры, невосприимчивой к ограничительным мерам, добавляет издание. Newsweek отмечает, что потенциал серьезных стратегических последствий для Вашингтона явно присутствует. Австралийское издание Sydney Morning Herald также расценило выступление лидеров РФ и КНР как "воинственные". По мнению газеты, они намекали на некую конкретную страну, которая старается нанести вред развивающимся странам из-за одержимости сохранением своей гегемонии. Арабский взгляд Главный редактор египетского журнала "Аль-Ахрам Аль-Араби" Джамаль аль-Кашки в статье для общеарабской газеты "Аш-Шарк Аль-Аусат" написал, что однополярный мир больше не является реальностью. По его словам, Россия вернулась на международную арену, Китай находится на новом этапе, Индия, Бразилия и ЮАР ненамного отстают от них. Джамаль аль-Кашки отмечает, что эти страны создали новый полюс, который далек от идей политолога Фрэнсиса Фукуямы или экс-советника президента США Збигнева Бжезинского об однополярном мире и доминировании Вашингтона. Он пишет, что страны юга больше не могут позволить себе роскошь созерцать и сводить счеты, а в "зонтике" Вашингтона много дыр, он не может укрыть тех, кто им пользуется. По словам редактора арабского издания, БРИКС - это спасательный круг для тех, кто придерживался идеи неприсоединения. Сама статья называется "БРИКС пишет конец истории Фукуямы".
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в мире, брикс, g7, владимир путин, россия, сша, китай, си цзиньпин, politico
В мире, БРИКС, G7, Владимир Путин, Россия, США, Китай, Си Цзиньпин, Politico
Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР

Мировые СМИ увидели в расширении БРИКС вызов G7 и однополярному миру

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ видят в расширении БРИКС вызов доминированию США и G7 на мировой арене, также называя решение о новых членах победой президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Хотя западные издания отмечают противоречия между членами объединения, индийские СМИ подчеркивают, что они все равно идут на контакт. Редактор арабской газеты даже написал на фоне саммита, что однополярный мир перестал быть реальностью, а БРИКС он назвал спасательным кругом.
Как прошел первый день саммита БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
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1 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса принимают участие в церемонии подписания соглашения министрами своих кабинетов в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

Женщины стоят на балконе с видом на конференц-центр Сэндтон в преддверии саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

Трансляция обращения президента РФ Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

Журналисты работают в медиа-центре конференц-центра Сэндтон во время саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

Участник бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

Председатель КНР Си Цзиньпин получает орден Южной Африки от президента Сирила Рамафосы в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12
© МИД РФ | Перейти в медиабанк

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

Заседание Совета министров иностранных дел БРИКС в ЮАР. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
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8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

Приветственная инсталляция у конференц-центра Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

Президент ЮАР Сирил Рамафоса общается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Саммит будет продолжаться еще два дня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимает руку министру торговли Китая Ван Вэньтао на саммите БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания в преддверии церемонии приветствия государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 12

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 12

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
Перейти в медиабанк
8 из 12

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

Вызов G7

Американская газета New York Times, говоря о расширении БРИКС, пишет, что теперь эта группа стран стремится "бросить вызов" доминированию возглавляемых Западом площадок, таких как "Большая семерка" и Всемирный банк.
Шведская газета Dagens Industri также отмечает, что страны БРИКС "хотят стать противовесом западному доминированию в мире". Издание подчеркивает, что одной из целей БРИКС стало создание "еще одной мировой валюты, способной конкурировать с долларом".
Европейское издание Euractiv в свою очередь пишет, что планы БРИКС по расширению и продвижению Нового банка развития в качестве альтернативы существующим финансовым организациям вызывают беспокойство на Западе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лавров призвал не называть БРИКС только экономическим блоком
Вчера, 15:51

Победа Путина и Си Цзиньпина

Американская газета Wall Street Journal считает, что расширение БРИКС - это победа для председателя КНР и президента РФ. По мнению газеты, именно эти лидеры стремились к росту блока перед лицом усиливающейся геополитической и экономической конкуренции с Западом.
"Они утверждали, что более масштабный клуб даст развивающемуся миру более сильный голос, равный его размеру", - пишет издание.
Также победой лидера КНР расширение БРИКС называет и британская газета Financial Times. По ее мнению, Китай настаивал на быстром расширении группы перед саммитом, чтобы создать более крупного конкурента "Большой семерке".
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран
Вчера, 14:44

Сложные отношения

Однако ряд западных СМИ полагают, что расширение БРИКС может иметь и негативный эффект. Так, газета Wall Street Journal приводит мнение аналитиков, по словам которых, расширение группы якобы может еще больше подорвать согласованность и процесс принятия решений в блоке.
"Довольно странный выбор стран (новых членов - ред.)", - приводит газета слова старшего научного сотрудника аналитического центра в Претории Прияла Сингха, который указывает на непростые отношения между Саудовской Аравией и Ираном, а также между Египтом и Эфиопией.
Европейская газета Politico пишет, что решение о расширении БРИКС отражает отсутствие прогресса в углублении существующего альянса. Как отмечает издание, некоторые из новых членов, в особенности Саудовская Аравия и Иран, имеют непростую историю отношений, в связи с чем, по мнению Politico, у них мало шансов на последовательные действия, помимо укрепления представительства Ближнего Востока и Африки в блоке.
Немецкие издания Augsburger Allgemeine и Frankfurter Allgemeine Zeitung полагают, что хотя расширение БРИКС и призвано продемонстрировать единство объединения, оно не способно снять напряженность между Индией и Китаем, которые борются за влияние в своем регионе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лавров назвал отличие БРИКС от G7
Вчера, 15:05

Несмотря на противоречия

При этом председатель КНР и премьер Индии, о сложных отношениях которых пишут СМИ, в ходе саммита были замечены во время короткой беседы. На это обращает внимание индийская газета Times of India. Она подчеркивает, что их общение прошло на фоне "тупиковой ситуации", в которой две страны находятся на протяжении последних трех лет из-за напряженности на линии фактического контроля.
Другое индийское издание Hindustan Times также пишет, что несмотря на некоторые разногласия среди лидеров БРИКС, все они публично выразили поддержку вступлению новых стран.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС
Вчера, 12:04

Удар по США

Как пишет американское издание Newsweek, Пекин и Москва использовали ежегодную встречу как возможность нанести удар по США, представив страну как державу-гегемона, не желающую конкурировать с новыми силами на мировой арене.
Автор статьи отмечает, что использование Вашингтоном санкций не заставило изменить свои решения те страны, против которых они введены. При этом санкции могут способствовать созданию новой глобальной финансовой архитектуры, невосприимчивой к ограничительным мерам, добавляет издание.
Newsweek отмечает, что потенциал серьезных стратегических последствий для Вашингтона явно присутствует.
Австралийское издание Sydney Morning Herald также расценило выступление лидеров РФ и КНР как "воинственные". По мнению газеты, они намекали на некую конкретную страну, которая старается нанести вред развивающимся странам из-за одержимости сохранением своей гегемонии.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Мир не будет прежним. В БРИКС рассказали о глобальных переменах
Вчера, 16:52

Арабский взгляд

Главный редактор египетского журнала "Аль-Ахрам Аль-Араби" Джамаль аль-Кашки в статье для общеарабской газеты "Аш-Шарк Аль-Аусат" написал, что однополярный мир больше не является реальностью. По его словам, Россия вернулась на международную арену, Китай находится на новом этапе, Индия, Бразилия и ЮАР ненамного отстают от них.
Джамаль аль-Кашки отмечает, что эти страны создали новый полюс, который далек от идей политолога Фрэнсиса Фукуямы или экс-советника президента США Збигнева Бжезинского об однополярном мире и доминировании Вашингтона.
Он пишет, что страны юга больше не могут позволить себе роскошь созерцать и сводить счеты, а в "зонтике" Вашингтона много дыр, он не может укрыть тех, кто им пользуется.
По словам редактора арабского издания, БРИКС - это спасательный круг для тех, кто придерживался идеи неприсоединения. Сама статья называется "БРИКС пишет конец истории Фукуямы".
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
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