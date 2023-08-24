https://ria.ru/20230824/briks-1892025619.html

Мир не будет прежним. В БРИКС рассказали о глобальных переменах

Мир не будет прежним. В БРИКС рассказали о глобальных переменах - РИА Новости, 24.08.2023

Мир не будет прежним. В БРИКС рассказали о глобальных переменах

На XV саммите БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию. Прежде всего там говорится о том, что к организации присоединяются Аргентина, Египет, Иран, Саудовская... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:52

2023-08-24T16:52

2023-08-24T18:14

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. На XV саммите БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию. Прежде всего там говорится о том, что к организации присоединяются Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия — с 1 января 2024-го. О том, какие перспективы открываются, — в материале в РИА Новости.От первого лица"Мы представляем БРИКС как сторону, которая находится на передовой инклюзивного экономического роста и реформирования многосторонней глобальной системы. Мы выступаем за соблюдение международного права, включая цели и принципы, заложенные в Уставе ООН. Мы обеспокоены продолжающимися конфликтами в различных уголках мира и призываем разрешать их на основе диалога и консультаций", — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, подводя итоги саммита.Международные финансовые организации должны играть конструктивную роль в построении глобального консенсуса по экономическим стратегиям, подчеркнул он. Лидеры БРИКС уверены: сейчас есть все возможности для продвижения национальных валют. По словам Рамафосы, это упрочит глобальную финансовую архитектуру.Главная новость — расширение организации. "Многие говорили, что наши страны слишком отличаются и мы не сможем добиться единой точки зрения. Но разнообразие, наоборот, укрепляет стремление к новому миропорядку. БРИКС создает условия для выработки эффективных решений, и к нам хотят присоединиться другие государства. Теперь совместный ВВП БРИКС достигнет 37% глобального, а население — 46%", — отметил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.Владимир Путин указал, что расширения БРИКС удалось добиться благодаря удивительному дипломатическому искусству Рамафосы. Президент России уверен: влияние этой организации на мир продолжит усиливаться."Индия всегда поддерживала расширение БРИКС. Мы полагаем, что это послужит дальнейшему укреплению организации и придаст ей дополнительную динамику. Это также убедит многие страны в реальности многополярного мира", — сказал премьер-министр Нарендра Моди. И добавил: у Индии тесные исторические связи со всеми новыми членами. А те, кого еще не приняли в организацию, но стремятся к этому, станут партнерами."Работая вместе, мы обеспечим себе блестящее будущее", — заключил председатель КНР Си Цзиньпин.Новый мирЗатем представители России, Бразилии, ЮАР, Индии и Китая сели за стол с лидерами еще 60 государств. Главная тема дискуссии — международная ситуация.Как отметил Лула, сегодня продовольственная безопасность вернулась к уровню 2005-го, а над человечеством нависла угроза ядерного конфликта. "Присутствие на саммите более 60 стран говорит о том, что мы не хотим продолжения холодной войны", — подчеркнул президент Бразилии.Путин объяснил собравшимся: "Страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видел, правилах, используемых, надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран".Моди уточнил, что внешняя политика Индии основана на учении Ганди о непротивлении злу насилием. "Весь мир — семья", — сказал он. Индия предлагает включить Африканский союз в G20. Объединение усилий поможет справиться с глобальными вызовами, уверен премьер-министр.Глава Китая указал на недостаточное внимание международного сообщества к восстановлению экономики, особенно в развивающихся странах. Прежде всего, по мнению Си, нужно создать безопасную среду.Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу того, что миропорядок разрушается, в том числе из-за российско-украинского конфликта. Человечество движется к многополярному миру, и это хорошо. Однако, подчеркнул генсек, самой по себе многогранности недостаточно. Если не выработать сильные механизмы сотрудничества, человечество вернется в состояние, предшествовавшее Первой мировой войне."Мы должны укрепить наши связи, и это требует от нас мужества, соблюдения Устава ООН и всех прав человека. Это непростая задача, но очень важная, особенно для Африки, которая сталкивается с ужасной несправедливостью", — заключил Гутерриш.Тектонический сдвигСаммит в ЮАР — огромный шаг вперед по укреплению многополярной модели мира, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Более 20 государств проявляют интерес к БРИКС, это свидетельствует о колоссальной усталости стран мирового большинства от американоцентричных и гегемонистических институтов, которые до последнего времени превалировали в мировой политике, — подчеркивает эксперт. — Расширение организации в этих условиях — тектонический сдвиг".Важны и другие решения, в частности, меры по уходу от доллара. Это в интересах России, так как позволит обезопасить экономические отношения с партнерами и еще больше ослабит эффективность санкций США и их сателлитов.При этом БРИКС уже не просто альтернатива западным политическим моделям, но и авангард мирового большинства. "Это также полностью соответствует интересам России. Москва будет председательствовать в организации в следующем году, когда "Пятерка" уже официально разрастется до 11 участников. Это автоматически означает укрепление и двусторонних связей. И если Запад стремится изолировать Россию, то сейчас вполне очевиден обратный процесс", — рассуждает Суслов.Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко также полагает, что главный итог африканской встречи — пополнение БРИКС новыми членами. "Это все достаточно солидные страны, и их присоединение к организации говорит о ее весомости", — отмечает он.Одно из преимуществ БРИКС — отсутствие жестких идеологических рамок, продолжает эксперт. То есть это мощный альтернативный центр, не выстроенный под какого-то одного доминирующего игрока.Комментируя заявление Путина о ненаправленности БРИКС против кого бы то ни было, Минченко подчеркивает: действительно, никакого антиамериканизма нет, а есть лишь несогласие с претензиями США на мировое доминирование. Все больше стран желают полноценной субъектности. И расширяющаяся "Пятерка" способна в этом помочь.

https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html

https://ria.ru/20230823/briks-1891776783.html

https://ria.ru/20230824/briks-1891989485.html

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в мире, россия, индия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, нарендра моди, брикс