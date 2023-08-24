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Лавров сравнил расширение БРИКС с футбольной командой
Лавров сравнил расширение БРИКС с футбольной командой - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров сравнил расширение БРИКС с футбольной командой
Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что объединение БРИКС, состоявшее из пяти стран, с принятием шести новых полноправных членов стало как футбольная команда. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:44
2023-08-24T15:44
2023-08-24T15:44
в мире
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сирил рамафоса
аргентина
сергей лавров
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что объединение БРИКС, состоявшее из пяти стран, с принятием шести новых полноправных членов стало как футбольная команда. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. "Каждый год на генассамблее мы собираемся на уровне министров. Теперь, мне кажется, мы уже не будем дожидаться 1 января 2024, а заранее начнём контакты, как будущие председатели БРИКС, с новыми членами, помогать им войти в дело, чтобы уже к саммиту в Казани, все одиннадцать - такая футбольная команда у нас получилась, - все одиннадцать были в полной мере погружены в вопросы, которые наше председательство уже анонсировало", - сказал Лавров журналистам.
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в мире, россия, юар, сирил рамафоса, аргентина, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, ЮАР, Сирил Рамафоса, Аргентина, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров сравнил расширение БРИКС с футбольной командой
Лавров пошутил, что БРИКС после расширения стал как футбольная команда