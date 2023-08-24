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Лавров сравнил расширение БРИКС с футбольной командой

Лавров сравнил расширение БРИКС с футбольной командой - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров сравнил расширение БРИКС с футбольной командой

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что объединение БРИКС, состоявшее из пяти стран, с принятием шести новых полноправных членов стало как футбольная команда. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:44

2023-08-24T15:44

2023-08-24T15:44

в мире

россия

юар

сирил рамафоса

аргентина

сергей лавров

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что объединение БРИКС, состоявшее из пяти стран, с принятием шести новых полноправных членов стало как футбольная команда. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. "Каждый год на генассамблее мы собираемся на уровне министров. Теперь, мне кажется, мы уже не будем дожидаться 1 января 2024, а заранее начнём контакты, как будущие председатели БРИКС, с новыми членами, помогать им войти в дело, чтобы уже к саммиту в Казани, все одиннадцать - такая футбольная команда у нас получилась, - все одиннадцать были в полной мере погружены в вопросы, которые наше председательство уже анонсировало", - сказал Лавров журналистам.

россия

юар

аргентина

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в мире, россия, юар, сирил рамафоса, аргентина, сергей лавров, брикс