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Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка - РИА Новости, 24.08.2023
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15:24 24.08.2023 (обновлено: 16:22 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1892012856.html
Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка
Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка
Расширившийся БРИКС является одной из ведущих и несущих опор нового порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:24
2023-08-24T16:22
в мире
брикс
сергей лавров
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Расширившийся БРИКС является одной из ведущих и несущих опор нового порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "БРИКС, безусловно, особенно окрепший, расширившийся, - это одна из ведущих, несущих опор того, что, я уверен, будет справедливым новым порядком, с опорой на принципы Устава ООН. Причем не в их извращенном толковании как это делает сейчас Запад, в том числе в отношении происходящего на Украине, а исключительно во всей полноте и во всей взаимосвязи этих принципов ООН", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
РИА Новости
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в мире, брикс, сергей лавров
В мире, БРИКС, Сергей Лавров
Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка

Лавров назвал БРИКС одной из ведущих и несущих опор нового миропорядка

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Расширившийся БРИКС является одной из ведущих и несущих опор нового порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"БРИКС, безусловно, особенно окрепший, расширившийся, - это одна из ведущих, несущих опор того, что, я уверен, будет справедливым новым порядком, с опорой на принципы Устава ООН. Причем не в их извращенном толковании как это делает сейчас Запад, в том числе в отношении происходящего на Украине, а исключительно во всей полноте и во всей взаимосвязи этих принципов ООН", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреБРИКССергей Лавров
 
 
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