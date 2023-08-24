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Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка
Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка
Расширившийся БРИКС является одной из ведущих и несущих опор нового порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:24
2023-08-24T15:24
2023-08-24T16:22
в мире
брикс
сергей лавров
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Расширившийся БРИКС является одной из ведущих и несущих опор нового порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "БРИКС, безусловно, особенно окрепший, расширившийся, - это одна из ведущих, несущих опор того, что, я уверен, будет справедливым новым порядком, с опорой на принципы Устава ООН. Причем не в их извращенном толковании как это делает сейчас Запад, в том числе в отношении происходящего на Украине, а исключительно во всей полноте и во всей взаимосвязи этих принципов ООН", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, брикс, сергей лавров
В мире, БРИКС, Сергей Лавров
Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка
Лавров назвал БРИКС одной из ведущих и несущих опор нового миропорядка