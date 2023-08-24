https://ria.ru/20230824/briks-1891989485.html
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран - РИА Новости, 24.08.2023
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран
Участники объединения БРИКС выступают за сохранение его названия при расширении состава участников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:44
2023-08-24T14:44
2023-08-24T15:52
брикс
в мире
россия
юар
сергей лавров
владимир путин
йоханнесбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_dfde2946e0d2ca521049aea8aace9512.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Участники объединения БРИКС выступают за сохранение его названия при расширении состава участников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам саммита организации в ЮАР.По словам Лаврова, сохранение названия "подчеркнет преемственность всей нашей работы".Аббревиатура БРИКС образована из первых букв названий входящих стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (South Africa).По итогам саммита в Йоханнесбурге официальное приглашение присоединиться к экономическому блоку получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.Сообщалось, что всего 23 государства выражали желание вступить в БРИКС.
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html
россия
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_75fdd3b673a884da5b9b87736d7b0931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, россия, юар, сергей лавров, владимир путин, йоханнесбург
БРИКС, В мире, Россия, ЮАР, Сергей Лавров, Владимир Путин, Йоханнесбург
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран
Лавров: члены БРИКС выступили за то, чтобы название объединения не изменялось