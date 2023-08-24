https://ria.ru/20230824/briks-1891989485.html

БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран

БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран - РИА Новости, 24.08.2023

БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран

Участники объединения БРИКС выступают за сохранение его названия при расширении состава участников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:44

2023-08-24T14:44

2023-08-24T15:52

брикс

в мире

россия

юар

сергей лавров

владимир путин

йоханнесбург

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Участники объединения БРИКС выступают за сохранение его названия при расширении состава участников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам саммита организации в ЮАР.По словам Лаврова, сохранение названия "подчеркнет преемственность всей нашей работы".Аббревиатура БРИКС образована из первых букв названий входящих стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (South Africa).По итогам саммита в Йоханнесбурге официальное приглашение присоединиться к экономическому блоку получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.Сообщалось, что всего 23 государства выражали желание вступить в БРИКС.

https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html

россия

юар

йоханнесбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, в мире, россия, юар, сергей лавров, владимир путин, йоханнесбург