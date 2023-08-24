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БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран - РИА Новости, 24.08.2023
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14:44 24.08.2023 (обновлено: 15:52 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891989485.html
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран - РИА Новости, 24.08.2023
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран
Участники объединения БРИКС выступают за сохранение его названия при расширении состава участников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:44
2023-08-24T15:52
брикс
в мире
россия
юар
сергей лавров
владимир путин
йоханнесбург
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Участники объединения БРИКС выступают за сохранение его названия при расширении состава участников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам саммита организации в ЮАР.По словам Лаврова, сохранение названия "подчеркнет преемственность всей нашей работы".Аббревиатура БРИКС образована из первых букв названий входящих стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (South Africa).По итогам саммита в Йоханнесбурге официальное приглашение присоединиться к экономическому блоку получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.Сообщалось, что всего 23 государства выражали желание вступить в БРИКС.
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html
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брикс, в мире, россия, юар, сергей лавров, владимир путин, йоханнесбург
БРИКС, В мире, Россия, ЮАР, Сергей Лавров, Владимир Путин, Йоханнесбург
БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран

Лавров: члены БРИКС выступили за то, чтобы название объединения не изменялось

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Участники объединения БРИКС выступают за сохранение его названия при расширении состава участников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам саммита организации в ЮАР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лавров назвал отличие БРИКС от G7
15:05
По словам Лаврова, сохранение названия "подчеркнет преемственность всей нашей работы".
Аббревиатура БРИКС образована из первых букв названий входящих стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (South Africa).
По итогам саммита в Йоханнесбурге официальное приглашение присоединиться к экономическому блоку получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.
Сообщалось, что всего 23 государства выражали желание вступить в БРИКС.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
БРИКСВ миреРоссияЮАРСергей ЛавровВладимир ПутинЙоханнесбург
 
 
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