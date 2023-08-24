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Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость - РИА Новости, 24.08.2023
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14:18 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891981001.html
Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость
Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость - РИА Новости, 24.08.2023
Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость
Президент председательствующей в 2023 году в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезии Джоко Видодо призвал развивающиеся страны объединяться в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:18
2023-08-24T14:18
в мире
индонезия
россия
йоханнесбург
сергей лавров
джоко видодо
владимир путин
брикс
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БАНГКОК, 24 авг - РИА Новости. Президент председательствующей в 2023 году в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезии Джоко Видодо призвал развивающиеся страны объединяться в борьбе за справедливость в области развития и глобального управления под эгидой БРИКС. Президент Индонезии выступил в четверг на саммите БРИКС, в котором он участвует в качестве гостя, в рамках Диалога "БРИКС плюс". "Развивающиеся страны должны объединиться, чтобы бороться за свои права, бороться с дискриминацией, должны продолжать ратовать за равноправное инклюзивное сотрудничество. БРИКС может играть передовую роль в борьбе за справедливость в области развития и за реформирование глобального управления, чтобы оно стало более справедливым", - заявил индонезийский лидер в своем выступлении. "Мы видим, что нынешний миропорядок несправедлив. Ширится разрыв в развитии, продолжается рост нищеты, ситуация усугубляется", - констатировал он. "Сегодня мир движется, как корабль без капитана и компаса. Войны и вооруженные конфликты спровоцировали гуманитарные трагедии, разразился продовольственный кризис, происходит рост нищеты, растет угроза изменения климата. Всё это нависло над человечеством", - сказал президент Индонезии, добавив, что главный урок, который человечество извлекло из пандемии коронавирусной инфекции, состоит в том, что глобальный кризис нельзя разрешить, работая по отдельности или одной группой стран. "Для этого требуется коллективное сотрудничество и солидарность", - пояснил Джоко Видодо. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/briks-1891944104.html
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в мире, индонезия, россия, йоханнесбург, сергей лавров, джоко видодо, владимир путин, брикс
В мире, Индонезия, Россия, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Джоко Видодо, Владимир Путин, БРИКС
Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость

Видодо призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость под эгидой БРИКС

© AP Photo / Indonesian Presidential Palace/Muchlis JrПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Indonesian Presidential Palace/Muchlis Jr
Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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БАНГКОК, 24 авг - РИА Новости. Президент председательствующей в 2023 году в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезии Джоко Видодо призвал развивающиеся страны объединяться в борьбе за справедливость в области развития и глобального управления под эгидой БРИКС.
Президент Индонезии выступил в четверг на саммите БРИКС, в котором он участвует в качестве гостя, в рамках Диалога "БРИКС плюс".
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам
12:20
"Развивающиеся страны должны объединиться, чтобы бороться за свои права, бороться с дискриминацией, должны продолжать ратовать за равноправное инклюзивное сотрудничество. БРИКС может играть передовую роль в борьбе за справедливость в области развития и за реформирование глобального управления, чтобы оно стало более справедливым", - заявил индонезийский лидер в своем выступлении.
"Мы видим, что нынешний миропорядок несправедлив. Ширится разрыв в развитии, продолжается рост нищеты, ситуация усугубляется", - констатировал он.
«
"Сегодня мир движется, как корабль без капитана и компаса. Войны и вооруженные конфликты спровоцировали гуманитарные трагедии, разразился продовольственный кризис, происходит рост нищеты, растет угроза изменения климата. Всё это нависло над человечеством", - сказал президент Индонезии, добавив, что главный урок, который человечество извлекло из пандемии коронавирусной инфекции, состоит в том, что глобальный кризис нельзя разрешить, работая по отдельности или одной группой стран.
"Для этого требуется коллективное сотрудничество и солидарность", - пояснил Джоко Видодо.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
БРИКС усилит сотрудничество с ООН
12:14
 
В миреИндонезияРоссияЙоханнесбургСергей ЛавровДжоко ВидодоВладимир ПутинБРИКС
 
 
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