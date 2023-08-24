https://ria.ru/20230824/briks-1891981001.html
Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость
Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость - РИА Новости, 24.08.2023
Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость
Президент председательствующей в 2023 году в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезии Джоко Видодо призвал развивающиеся страны объединяться в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:18
2023-08-24T14:18
2023-08-24T14:18
в мире
индонезия
россия
йоханнесбург
сергей лавров
джоко видодо
владимир путин
брикс
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БАНГКОК, 24 авг - РИА Новости. Президент председательствующей в 2023 году в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезии Джоко Видодо призвал развивающиеся страны объединяться в борьбе за справедливость в области развития и глобального управления под эгидой БРИКС. Президент Индонезии выступил в четверг на саммите БРИКС, в котором он участвует в качестве гостя, в рамках Диалога "БРИКС плюс". "Развивающиеся страны должны объединиться, чтобы бороться за свои права, бороться с дискриминацией, должны продолжать ратовать за равноправное инклюзивное сотрудничество. БРИКС может играть передовую роль в борьбе за справедливость в области развития и за реформирование глобального управления, чтобы оно стало более справедливым", - заявил индонезийский лидер в своем выступлении. "Мы видим, что нынешний миропорядок несправедлив. Ширится разрыв в развитии, продолжается рост нищеты, ситуация усугубляется", - констатировал он. "Сегодня мир движется, как корабль без капитана и компаса. Войны и вооруженные конфликты спровоцировали гуманитарные трагедии, разразился продовольственный кризис, происходит рост нищеты, растет угроза изменения климата. Всё это нависло над человечеством", - сказал президент Индонезии, добавив, что главный урок, который человечество извлекло из пандемии коронавирусной инфекции, состоит в том, что глобальный кризис нельзя разрешить, работая по отдельности или одной группой стран. "Для этого требуется коллективное сотрудничество и солидарность", - пояснил Джоко Видодо. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, йоханнесбург, сергей лавров, джоко видодо, владимир путин, брикс
В мире, Индонезия, Россия, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Джоко Видодо, Владимир Путин, БРИКС
Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость
Видодо призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость под эгидой БРИКС
БАНГКОК, 24 авг - РИА Новости. Президент председательствующей в 2023 году в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезии Джоко Видодо призвал развивающиеся страны объединяться в борьбе за справедливость в области развития и глобального управления под эгидой БРИКС.
Президент Индонезии выступил в четверг на саммите БРИКС, в котором он участвует в качестве гостя, в рамках Диалога "БРИКС плюс".
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"Развивающиеся страны должны объединиться, чтобы бороться за свои права, бороться с дискриминацией, должны продолжать ратовать за равноправное инклюзивное сотрудничество. БРИКС может играть передовую роль в борьбе за справедливость в области развития и за реформирование глобального управления, чтобы оно стало более справедливым", - заявил индонезийский лидер в своем выступлении.
"Мы видим, что нынешний миропорядок несправедлив. Ширится разрыв в развитии, продолжается рост нищеты, ситуация усугубляется", - констатировал он.
«
"Сегодня мир движется, как корабль без капитана и компаса. Войны и вооруженные конфликты спровоцировали гуманитарные трагедии, разразился продовольственный кризис, происходит рост нищеты, растет угроза изменения климата. Всё это нависло над человечеством", - сказал президент Индонезии, добавив, что главный урок, который человечество извлекло из пандемии коронавирусной инфекции, состоит в том, что глобальный кризис нельзя разрешить, работая по отдельности или одной группой стран.
"Для этого требуется коллективное сотрудничество и солидарность", - пояснил Джоко Видодо.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге
22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая
, Индии
, Бразилии
и ЮАР
, Россию
представляет глава МИД Сергей Лавров
. Президент РФ Владимир Путин
участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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