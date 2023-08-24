https://ria.ru/20230824/briks-1891981001.html

Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость

Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость - РИА Новости, 24.08.2023

Лидер Индонезии призвал развивающиеся страны к борьбе за справедливость

Президент председательствующей в 2023 году в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезии Джоко Видодо призвал развивающиеся страны объединяться в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:18

2023-08-24T14:18

2023-08-24T14:18

в мире

индонезия

россия

йоханнесбург

сергей лавров

джоко видодо

владимир путин

брикс

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БАНГКОК, 24 авг - РИА Новости. Президент председательствующей в 2023 году в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезии Джоко Видодо призвал развивающиеся страны объединяться в борьбе за справедливость в области развития и глобального управления под эгидой БРИКС. Президент Индонезии выступил в четверг на саммите БРИКС, в котором он участвует в качестве гостя, в рамках Диалога "БРИКС плюс". "Развивающиеся страны должны объединиться, чтобы бороться за свои права, бороться с дискриминацией, должны продолжать ратовать за равноправное инклюзивное сотрудничество. БРИКС может играть передовую роль в борьбе за справедливость в области развития и за реформирование глобального управления, чтобы оно стало более справедливым", - заявил индонезийский лидер в своем выступлении. "Мы видим, что нынешний миропорядок несправедлив. Ширится разрыв в развитии, продолжается рост нищеты, ситуация усугубляется", - констатировал он. "Сегодня мир движется, как корабль без капитана и компаса. Войны и вооруженные конфликты спровоцировали гуманитарные трагедии, разразился продовольственный кризис, происходит рост нищеты, растет угроза изменения климата. Всё это нависло над человечеством", - сказал президент Индонезии, добавив, что главный урок, который человечество извлекло из пандемии коронавирусной инфекции, состоит в том, что глобальный кризис нельзя разрешить, работая по отдельности или одной группой стран. "Для этого требуется коллективное сотрудничество и солидарность", - пояснил Джоко Видодо. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/briks-1891944104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, россия, йоханнесбург, сергей лавров, джоко видодо, владимир путин, брикс