https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии
Лидеры стран БРИКС поддерживают усилия по политическому урегулированию сирийского конфликта, а также суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:02
2023-08-24T13:02
2023-08-24T13:02
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йоханнесбург
россия
владимир путин
сергей лавров
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают усилия по политическому урегулированию сирийского конфликта, а также суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы поддерживаем все усилия, способствующие политическому решению на основе переговоров, уважающему суверенитет и территориальную целостность Сирии... Мы приветствуем возвращение Сирийской Арабской Республики в Лигу арабских государств", - говорится в декларации. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/sudan-1891953470.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, йоханнесбург, россия, владимир путин, сергей лавров, брикс, лига арабских государств
В мире, Сирия, Йоханнесбург, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, Лига арабских государств
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии
Страны БРИКС поддерживают усилия по урегулированию в Сирии