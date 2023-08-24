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Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии - РИА Новости, 24.08.2023
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13:02 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии
Лидеры стран БРИКС поддерживают усилия по политическому урегулированию сирийского конфликта, а также суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:02
2023-08-24T13:02
в мире
сирия
йоханнесбург
россия
владимир путин
сергей лавров
брикс
лига арабских государств
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают усилия по политическому урегулированию сирийского конфликта, а также суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы поддерживаем все усилия, способствующие политическому решению на основе переговоров, уважающему суверенитет и территориальную целостность Сирии... Мы приветствуем возвращение Сирийской Арабской Республики в Лигу арабских государств", - говорится в декларации. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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в мире, сирия, йоханнесбург, россия, владимир путин, сергей лавров, брикс, лига арабских государств
В мире, Сирия, Йоханнесбург, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, Лига арабских государств
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии

Страны БРИКС поддерживают усилия по урегулированию в Сирии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС
Посетители в конференц-центре Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают усилия по политическому урегулированию сирийского конфликта, а также суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы поддерживаем все усилия, способствующие политическому решению на основе переговоров, уважающему суверенитет и территориальную целостность Сирии... Мы приветствуем возвращение Сирийской Арабской Республики в Лигу арабских государств", - говорится в декларации.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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В миреСирияЙоханнесбургРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКСЛига арабских государств
 
 
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