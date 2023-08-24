https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html

Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии

Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии

Лидеры стран БРИКС поддерживают усилия по политическому урегулированию сирийского конфликта, а также суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:02

2023-08-24T13:02

2023-08-24T13:02

в мире

сирия

йоханнесбург

россия

владимир путин

сергей лавров

брикс

лига арабских государств

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают усилия по политическому урегулированию сирийского конфликта, а также суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы поддерживаем все усилия, способствующие политическому решению на основе переговоров, уважающему суверенитет и территориальную целостность Сирии... Мы приветствуем возвращение Сирийской Арабской Республики в Лигу арабских государств", - говорится в декларации. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/sudan-1891953470.html

сирия

йоханнесбург

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, йоханнесбург, россия, владимир путин, сергей лавров, брикс, лига арабских государств