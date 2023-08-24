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Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия - РИА Новости, 24.08.2023
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12:54 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891952714.html
Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия
Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия
Страны БРИКС призывают к усилению разоружения и нераспространения, в том числе в сфере биологического и химического оружия, говорится в итоговой декларации по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:54
2023-08-24T12:54
в мире
юар
йоханнесбург
китай
сергей лавров
брикс
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к усилению разоружения и нераспространения, в том числе в сфере биологического и химического оружия, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР. "Мы призываем к усилению разоружения и нераспространения, в том числе предусмотренных Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО)", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/kosmos-1891944898.html
юар
йоханнесбург
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в мире, юар, йоханнесбург, китай, сергей лавров, брикс
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Китай, Сергей Лавров, БРИКС
Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия

Страны БРИКС призвали к нераспространению биологического и химического оружия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к усилению разоружения и нераспространения, в том числе в сфере биологического и химического оружия, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР.
"Мы призываем к усилению разоружения и нераспространения, в том числе предусмотренных Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО)", - говорится в документе.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Страны БРИКС призвали к усилению сотрудничества своих космических агентств
12:22
 
В миреЮАРЙоханнесбургКитайСергей ЛавровБРИКС
 
 
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