https://ria.ru/20230824/briks-1891952714.html

Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия

Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия

Страны БРИКС призывают к усилению разоружения и нераспространения, в том числе в сфере биологического и химического оружия, говорится в итоговой декларации по... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:54

2023-08-24T12:54

2023-08-24T12:54

в мире

юар

йоханнесбург

китай

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брикс

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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к усилению разоружения и нераспространения, в том числе в сфере биологического и химического оружия, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР. "Мы призываем к усилению разоружения и нераспространения, в том числе предусмотренных Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО)", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/kosmos-1891944898.html

юар

йоханнесбург

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, йоханнесбург, китай, сергей лавров, брикс