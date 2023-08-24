https://ria.ru/20230824/briks-1891952714.html
Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия
Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия
Страны БРИКС призывают к усилению разоружения и нераспространения, в том числе в сфере биологического и химического оружия, говорится в итоговой декларации по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:54
2023-08-24T12:54
2023-08-24T12:54
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к усилению разоружения и нераспространения, в том числе в сфере биологического и химического оружия, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР. "Мы призываем к усилению разоружения и нераспространения, в том числе предусмотренных Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО)", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/kosmos-1891944898.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, йоханнесбург, китай, сергей лавров, брикс
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Китай, Сергей Лавров, БРИКС
Страны БРИКС призвали к нераспространению химоружия
Страны БРИКС призвали к нераспространению биологического и химического оружия