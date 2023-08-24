https://ria.ru/20230824/briks-1891948166.html

Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС

Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС

Россия будет выстраивать со всеми странами БРИКС и "аутрич" справедливые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:37

2023-08-24T12:37

2023-08-24T12:37

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йоханнесбург

китай

сергей лавров

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия будет выстраивать со всеми странами БРИКС и "аутрич" справедливые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. "В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и по поручению наших коллег, мы будем выстраивать нашу работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к нашей работе как раз в формате БРИКС + "аутрич", - сказал Путин, выступая на XV саммите БРИКС. Путин выразил уверенность, что текущая встреча БРИКС будет очень полезной и поспособствует укреплению дружественных отношений стран-пятерки, а со следующего года и большего количества государств, и "послужит активизации сотрудничества на самых разных направлениях". Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/sotrudnichestvo-1891943529.html

https://ria.ru/20230824/prodbezopasnost-1891942121.html

россия

йоханнесбург

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров, владимир путин, брикс