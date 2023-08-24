https://ria.ru/20230824/briks-1891948166.html
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС
Россия будет выстраивать со всеми странами БРИКС и "аутрич" справедливые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:37
2023-08-24T12:37
2023-08-24T12:37
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сергей лавров
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия будет выстраивать со всеми странами БРИКС и "аутрич" справедливые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. "В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и по поручению наших коллег, мы будем выстраивать нашу работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к нашей работе как раз в формате БРИКС + "аутрич", - сказал Путин, выступая на XV саммите БРИКС. Путин выразил уверенность, что текущая встреча БРИКС будет очень полезной и поспособствует укреплению дружественных отношений стран-пятерки, а со следующего года и большего количества государств, и "послужит активизации сотрудничества на самых разных направлениях". Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/sotrudnichestvo-1891943529.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Йоханнесбург, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС и "аутрич"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия будет выстраивать со всеми странами БРИКС и "аутрич" справедливые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и по поручению наших коллег, мы будем выстраивать нашу работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к нашей работе как раз в формате БРИКС + "аутрич", - сказал Путин, выступая на XV саммите БРИКС.
Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество
Путин выразил уверенность, что текущая встреча БРИКС будет очень полезной и поспособствует укреплению дружественных отношений стран-пятерки, а со следующего года и большего количества государств, и "послужит активизации сотрудничества на самых разных направлениях".
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге
22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая
, Индии
, Бразилии
и ЮАР
, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров
. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности