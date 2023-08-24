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Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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12:37 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891948166.html
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС
Россия будет выстраивать со всеми странами БРИКС и "аутрич" справедливые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:37
2023-08-24T12:37
в мире
россия
йоханнесбург
китай
сергей лавров
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия будет выстраивать со всеми странами БРИКС и "аутрич" справедливые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. "В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и по поручению наших коллег, мы будем выстраивать нашу работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к нашей работе как раз в формате БРИКС + "аутрич", - сказал Путин, выступая на XV саммите БРИКС. Путин выразил уверенность, что текущая встреча БРИКС будет очень полезной и поспособствует укреплению дружественных отношений стран-пятерки, а со следующего года и большего количества государств, и "послужит активизации сотрудничества на самых разных направлениях". Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/sotrudnichestvo-1891943529.html
https://ria.ru/20230824/prodbezopasnost-1891942121.html
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в мире, россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Йоханнесбург, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС

Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС и "аутрич"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия будет выстраивать со всеми странами БРИКС и "аутрич" справедливые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и по поручению наших коллег, мы будем выстраивать нашу работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к нашей работе как раз в формате БРИКС + "аутрич", - сказал Путин, выступая на XV саммите БРИКС.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество
12:17
Путин выразил уверенность, что текущая встреча БРИКС будет очень полезной и поспособствует укреплению дружественных отношений стран-пятерки, а со следующего года и большего количества государств, и "послужит активизации сотрудничества на самых разных направлениях".
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности
12:14
 
В миреРоссияЙоханнесбургКитайСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКС
 
 
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