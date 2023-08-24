БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам
Лидеры стран БРИКС призвали помогать пережившим конфликт странам
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают важность помощи странам, пережившим конфликт, в восстановлении и развитии, говорится в итоговой декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы подчеркиваем необходимость помощи пережившим конфликт странам в восстановлении и развитии и призываем международное сообщество помогать странам в достижении их целей развития", - сказано в документе.
"Мы подтверждаем необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права в условиях конфликтов и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, установленные резолюцией Генассамблеи ООН 46/182", - говорится в заявлении.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.