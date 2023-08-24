https://ria.ru/20230824/briks-1891944104.html

БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам

БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам - РИА Новости, 24.08.2023

БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам

Страны БРИКС подчеркивают важность помощи странам, пережившим конфликт, в восстановлении и развитии, говорится в итоговой декларации, опубликованной по итогам... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:20

2023-08-24T12:20

2023-08-24T12:20

в мире

йоханнесбург

россия

китай

владимир путин

сергей лавров

брикс

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают важность помощи странам, пережившим конфликт, в восстановлении и развитии, говорится в итоговой декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы подчеркиваем необходимость помощи пережившим конфликт странам в восстановлении и развитии и призываем международное сообщество помогать странам в достижении их целей развития", - сказано в документе. "Мы подтверждаем необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права в условиях конфликтов и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, установленные резолюцией Генассамблеи ООН 46/182", - говорится в заявлении.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230824/sotrudnichestvo-1891943529.html

https://ria.ru/20230824/briks-1891943108.html

йоханнесбург

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йоханнесбург, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс