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БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам - РИА Новости, 24.08.2023
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12:20 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891944104.html
БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам
БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам - РИА Новости, 24.08.2023
БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам
Страны БРИКС подчеркивают важность помощи странам, пережившим конфликт, в восстановлении и развитии, говорится в итоговой декларации, опубликованной по итогам... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:20
2023-08-24T12:20
в мире
йоханнесбург
россия
китай
владимир путин
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают важность помощи странам, пережившим конфликт, в восстановлении и развитии, говорится в итоговой декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы подчеркиваем необходимость помощи пережившим конфликт странам в восстановлении и развитии и призываем международное сообщество помогать странам в достижении их целей развития", - сказано в документе. "Мы подтверждаем необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права в условиях конфликтов и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, установленные резолюцией Генассамблеи ООН 46/182", - говорится в заявлении.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230824/sotrudnichestvo-1891943529.html
https://ria.ru/20230824/briks-1891943108.html
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в мире, йоханнесбург, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс
В мире, Йоханнесбург, Россия, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС
БРИКС считает необходимым помочь пережившим конфликт странам

Лидеры стран БРИКС призвали помогать пережившим конфликт странам

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают важность помощи странам, пережившим конфликт, в восстановлении и развитии, говорится в итоговой декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы подчеркиваем необходимость помощи пережившим конфликт странам в восстановлении и развитии и призываем международное сообщество помогать странам в достижении их целей развития", - сказано в документе.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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"Мы подтверждаем необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права в условиях конфликтов и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, установленные резолюцией Генассамблеи ООН 46/182", - говорится в заявлении.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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В миреЙоханнесбургРоссияКитайВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКС
 
 
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