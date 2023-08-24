https://ria.ru/20230824/briks-1891941987.html

БРИКС усилит сотрудничество с ООН

БРИКС усилит сотрудничество с ООН - РИА Новости, 24.08.2023

БРИКС усилит сотрудничество с ООН

Лидеры стран БРИКС намерены усилить сотрудничество с Генеральной ассамблеей ООН и Советом по правам человека (СПЧ ООН) по вопросам защиты прав человека,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:14

2023-08-24T12:14

2023-08-24T12:14

в мире

йоханнесбург

россия

китай

владимир путин

сергей лавров

брикс

оон

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС намерены усилить сотрудничество с Генеральной ассамблеей ООН и Советом по правам человека (СПЧ ООН) по вопросам защиты прав человека, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы согласны укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, как в рамках БРИКС, так и на многосторонних форумах, включая Генеральную ассамблею ООН и Совет по правам человека, принимая во внимание необходимость продвижения, защиты и соблюдения прав человека неизбирательным, неполитизированным и конструктивным образом и без двойных стандартов", - говорится в декларации. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/briks-1891940649.html

йоханнесбург

россия

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, йоханнесбург, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон