https://ria.ru/20230824/briks-1891941987.html
БРИКС усилит сотрудничество с ООН
БРИКС усилит сотрудничество с ООН - РИА Новости, 24.08.2023
БРИКС усилит сотрудничество с ООН
Лидеры стран БРИКС намерены усилить сотрудничество с Генеральной ассамблеей ООН и Советом по правам человека (СПЧ ООН) по вопросам защиты прав человека,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:14
2023-08-24T12:14
2023-08-24T12:14
в мире
йоханнесбург
россия
китай
владимир путин
сергей лавров
брикс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_0:217:3082:1951_1920x0_80_0_0_fe5a34462f66440361dbd58606bbb7c1.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС намерены усилить сотрудничество с Генеральной ассамблеей ООН и Советом по правам человека (СПЧ ООН) по вопросам защиты прав человека, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы согласны укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, как в рамках БРИКС, так и на многосторонних форумах, включая Генеральную ассамблею ООН и Совет по правам человека, принимая во внимание необходимость продвижения, защиты и соблюдения прав человека неизбирательным, неполитизированным и конструктивным образом и без двойных стандартов", - говорится в декларации. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/briks-1891940649.html
йоханнесбург
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e49d6f4ae502493ac08b0e8e8ec1c76a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон
В мире, Йоханнесбург, Россия, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, ООН
БРИКС усилит сотрудничество с ООН
Лидеры БРИКС намерены усилить сотрудничество с Генассамблеей ООН и СПЧ ООН