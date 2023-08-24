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Страны БРИКС заявили об интересе стран Глобального Юга к объединению - РИА Новости, 24.08.2023
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12:07 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891940649.html
Страны БРИКС заявили об интересе стран Глобального Юга к объединению
Страны БРИКС заявили об интересе стран Глобального Юга к объединению - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС заявили об интересе стран Глобального Юга к объединению
Лидеры стран БРИКС оценили проявленный странами Глобального Юга интерес к членству в организации, говорится в декларации, опубликованной по итогам саммита в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:07
2023-08-24T12:07
в мире
йоханнесбург
сергей лавров
брикс
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС оценили проявленный странами Глобального Юга интерес к членству в организации, говорится в декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы ценим высокий интерес, проявленный странами Глобального Юга к членству в БРИКС", - говорится в документе. Отмечается, что страны БРИКС достигли соглашения по критериям, стандартам и процедурам расширения БРИКС. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230824/briks-1891939203.html
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в мире, йоханнесбург, сергей лавров, брикс, владимир путин, россия, китай
В мире, Йоханнесбург, Сергей Лавров, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Китай
Страны БРИКС заявили об интересе стран Глобального Юга к объединению

Страны БРИКС оценили интерес стран Глобального Юга к членству в организации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС оценили проявленный странами Глобального Юга интерес к членству в организации, говорится в декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы ценим высокий интерес, проявленный странами Глобального Юга к членству в БРИКС", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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12:03
Отмечается, что страны БРИКС достигли соглашения по критериям, стандартам и процедурам расширения БРИКС.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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В миреЙоханнесбургСергей ЛавровБРИКСВладимир ПутинРоссияКитай
 
 
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