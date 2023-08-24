https://ria.ru/20230824/briks-1891940649.html

Страны БРИКС заявили об интересе стран Глобального Юга к объединению

Страны БРИКС заявили об интересе стран Глобального Юга к объединению - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС заявили об интересе стран Глобального Юга к объединению

Лидеры стран БРИКС оценили проявленный странами Глобального Юга интерес к членству в организации, говорится в декларации, опубликованной по итогам саммита в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:07

2023-08-24T12:07

2023-08-24T12:07

в мире

йоханнесбург

сергей лавров

брикс

владимир путин

россия

китай

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС оценили проявленный странами Глобального Юга интерес к членству в организации, говорится в декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы ценим высокий интерес, проявленный странами Глобального Юга к членству в БРИКС", - говорится в документе. Отмечается, что страны БРИКС достигли соглашения по критериям, стандартам и процедурам расширения БРИКС. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230824/briks-1891939203.html

https://ria.ru/20230824/briks-1891938146.html

йоханнесбург

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йоханнесбург, сергей лавров, брикс, владимир путин, россия, китай