https://ria.ru/20230824/briks-1891939203.html
Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется
Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется - РИА Новости, 24.08.2023
Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется
Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:03
2023-08-24T12:03
2023-08-24T12:15
брикс
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йоханнесбург
китай
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять."Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет, но очевидно также и то, что у этого объективного процесса, процесса создания нового миропорядка, всё-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых самостоятельных центров развития и влияния в мире", - сказал Путин в ходе заседания лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.Также президент отметил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка и сохранение многообразия национальных культурных границ."Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка, миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств. Открывал бы возможность для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культурных границ", - добавил Путин.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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брикс, россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров, владимир путин
БРИКС, Россия, Йоханнесбург, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется
Путин: БРИКС никому себя не противопоставляет
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять.
"Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет, но очевидно также и то, что у этого объективного процесса, процесса создания нового миропорядка, всё-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых самостоятельных центров развития и влияния в мире", - сказал Путин в ходе заседания лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.
Также президент отметил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка и сохранение многообразия национальных культурных границ.
"Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка, миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств. Открывал бы возможность для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культурных границ", - добавил Путин.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге
22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая
, Индии
, Бразилии
и ЮАР
, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров
. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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