https://ria.ru/20230824/briks-1891939203.html

Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется

Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется - РИА Новости, 24.08.2023

Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется

Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:03

2023-08-24T12:03

2023-08-24T12:15

брикс

россия

йоханнесбург

китай

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять."Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет, но очевидно также и то, что у этого объективного процесса, процесса создания нового миропорядка, всё-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых самостоятельных центров развития и влияния в мире", - сказал Путин в ходе заседания лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.Также президент отметил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка и сохранение многообразия национальных культурных границ."Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка, миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств. Открывал бы возможность для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культурных границ", - добавил Путин.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/briks-1891914877.html

россия

йоханнесбург

китай

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брикс, россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров, владимир путин