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Страны БРИКС поддержали реформу ООН - РИА Новости, 24.08.2023
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12:01 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891938855.html
Страны БРИКС поддержали реформу ООН
Страны БРИКС поддержали реформу ООН - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали реформу ООН
Лидеры стран БРИКС поддерживают реформу ООН, в том числе Совета безопасности ООН, с целью сделать эту организацию более демократичной и эффективной, говорится в РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:01
2023-08-24T12:01
в мире
йоханнесбург
россия
китай
владимир путин
сергей лавров
оон
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают реформу ООН, в том числе Совета безопасности ООН, с целью сделать эту организацию более демократичной и эффективной, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности, с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной", - говорится в декларации. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/briks-1891938146.html
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в мире, йоханнесбург, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, оон, брикс
В мире, Йоханнесбург, Россия, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, БРИКС
Страны БРИКС поддержали реформу ООН

Страны БРИКС поддержали реформу ООН с целью сделать ее более демократичной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают реформу ООН, в том числе Совета безопасности ООН, с целью сделать эту организацию более демократичной и эффективной, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности, с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной", - говорится в декларации.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир
11:59
 
В миреЙоханнесбургРоссияКитайВладимир ПутинСергей ЛавровООНБРИКС
 
 
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