https://ria.ru/20230824/briks-1891938855.html

Страны БРИКС поддержали реформу ООН

Страны БРИКС поддержали реформу ООН - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС поддержали реформу ООН

Лидеры стран БРИКС поддерживают реформу ООН, в том числе Совета безопасности ООН, с целью сделать эту организацию более демократичной и эффективной, говорится в РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:01

2023-08-24T12:01

2023-08-24T12:01

в мире

йоханнесбург

россия

китай

владимир путин

сергей лавров

оон

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают реформу ООН, в том числе Совета безопасности ООН, с целью сделать эту организацию более демократичной и эффективной, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности, с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной", - говорится в декларации. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/briks-1891938146.html

йоханнесбург

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йоханнесбург, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, оон, брикс