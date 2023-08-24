https://ria.ru/20230824/briks-1891938855.html
Страны БРИКС поддержали реформу ООН
Страны БРИКС поддержали реформу ООН - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали реформу ООН
Лидеры стран БРИКС поддерживают реформу ООН, в том числе Совета безопасности ООН, с целью сделать эту организацию более демократичной и эффективной, говорится в РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:01
2023-08-24T12:01
2023-08-24T12:01
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брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают реформу ООН, в том числе Совета безопасности ООН, с целью сделать эту организацию более демократичной и эффективной, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности, с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной", - говорится в декларации. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/briks-1891938146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, оон, брикс
В мире, Йоханнесбург, Россия, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, БРИКС
Страны БРИКС поддержали реформу ООН
Страны БРИКС поддержали реформу ООН с целью сделать ее более демократичной